Windows 11: la date de sortie évoquée par Microsoft dans un nouveau document

Plus que quelques mois à patienter avant de profiter de Windows 11. Si Microsoft n'a pas encore communiqué officiellement sur la date de sortie du système d'exploitation, un document disponible sur le site Web de l'entreprise évoque une sortie pour fin octobre 2021.

Bien que Microsoft ait fait toute la lumière sur les nouveautés de Windows 11 en juin dernier, la date de disponibilité exacte du nouveau système exploitation reste un grand mystère. Un temps, le géant de Redmond avait évoqué une sortie pour la toute fin d'année (après Thanksgiving). Puis, Microsoft a tenu à clarifier la situation : si Windows 11 sera bien disponible d'ici la fin de l'année, les utilisateurs de Windows 10 devront patienter jusqu'en début 2022 pour migrer vers la nouvelle version du système d'exploitation.

Reste qu'aucune date n'a été officiellement donnée par Microsoft quant à la sortie de Windows 11… Jusqu'à aujourd'hui. Dans un document disponible en ligne, Microsoft dévoile son plan de bataille quant au déploiement du système d'exploitation, notamment en ce qui concerne les pilotes des fabricants de matériels pour PC. On y apprend que les constructeurs ont jusqu'au 24 septembre pour soumettre leurs drivers à Microsoft, afin d'obtenir une certification matérielle.

Windows 11 : une probable sortie fin octobre 2021

Bien évidemment, cette date butoir ne signifie pas que Windows 11 sera disponible au téléchargement au lendemain du 24 septembre 2021. Mais on peut s'attendre à ce que la version RTM de Windows 11 soit déployée peu de temps après. Au final, on peut donc espérer une sortie de Windows 11 calée un mois plus tard après la date fatidique pour les constructeurs, soit durant la 3e semaine d'octobre. La nouvelle édition du système d'exploitation pourrait donc voir le jour plus tôt que prévu, à condition que tout se passe bien et qu'aucun bug majeur ne soit repéré avant la mise à disposition de l'OS.

Petite précision : le document en question explique que cette recommandation concerne Windows 11 version 21H2, et non Windows 10 (qui porte, lui aussi, la nomenclature 21H2, ce n'est pas toujours facile à suivre). Rappelons qu'il sera possible de migrer gratuitement depuis un PC équipé de Windows 10 vers Windows 11. En revanche, il faudra pour cela attendre début 2022. La version prévue pour fin 2021 est quant à elle réservée aux détenteurs d'une nouvelle licence, obtenue soit lors de l'achat d'un nouveau PC, soit en faisant l'acquisition d'une nouvelle clé d'activation de Windows 11.

Source : Microsoft