Windows 11 n’est pas encore sorti, mais c’est déjà un succès “fracassant” d’après Microsoft

Pas encore sorti, Windows 11 est déjà un succès “fracassant” d'après Microsoft. Selon la firme de Redmond, l'OS affiche déjà plus de téléchargements de versions préliminaires que n'importe quelle autre version de Windows. Pour l'entreprise, c'est le signe d'un carton assuré.

Comme vous le savez, Microsoft a occupé la scène médiatique en juin 2021 avec la présentation très attendue de Windows 11, la nouvelle version de son OS phare. À cette occasion, le constructeur a dévoilé les différentes nouveautés du système d'exploitation, comme le menu Démarrer flambant neuf, la refonte de l'application Paramètres, les modifications du clic droit, sans oublier le tout nouveau Microsoft Store.

Dans la foulée de la présentation, Microsoft a fait savoir qu'il était d'ores et déjà possible de s'essayer à Windows 11. En effet, la firme de Redmond a mis à disposition la première bêta de Windows 11. Bien entendu, il faut au préalable être membre du programme Insider pour en profiter. Cette build permettait notamment de se familiariser avec les principales nouveautés de l'OS, comme les widgets, le nouveau placement des boutons de la barre des tâches ou encore le nouvel Explorateur de fichiers.

Depuis, une nouvelle build de la bêta de Windows 11 a été déployée. Elle y ajoute notamment Microsoft Teams et quelques changements mineurs à l'interface, comme de nouveaux menus contextuels. Comme vous vous en doutez, Microsoft nourrit de grandes ambitions pour Windows 11. Pour preuve, le constructeur a d'ores et déjà commencé à faire de la pub pour Windows 11 sur Windows 10.

Windows 11 explose le record de téléchargements d'après Microsoft

Pour autant, il est difficile de savoir si ce nouvel OS est bel et bien attendu par les utilisateurs, et prêt à faire un carton. Or, lors de la publication des derniers résultats financiers du groupe, le PDG de Microsoft Satya Nadella a assuré que Windows 11 était bien parti pour être un succès fracassant. Selon ses informations, Windows 11 enregistre actuellement le nombre de téléchargements de versions bêta le plus élevé, toutes versions de Windows confondues.

“Windows 11 est la plus grande mise à jour de notre système d'exploitation en une décennie. Nous réinventons tout – de la plateforme Windows au magasin – pour aider les personnes et les organisations à être plus productives et sécurisées, et pour créer un écosystème encore plus ouvert pour les développeurs et les créateurs. Nous sommes ravis des premiers retours d'expérience. Plus de gens ont téléchargé nos premières versions que toute autre version ou mise à jour de Windows dans l'historique de notre programme Windows Insider”, a annoncé le patron de Microsoft.

Pour rappel, le lancement de la version définitive de Windows 11 est prévu pour la fin d'année 2021.

Source : TechRadar