Windows 11 : Paint se rapproche d’un vrai logiciel de graphisme grâce à ces nouveautés

Microsoft met à jour Paint avec 3 nouveautés qui font du logiciel une alternative toujours plus crédible aux programmes professionnels. Elles sont pour le moment disponibles en bêta.



Enfant, vous avez peut-être passé des heures devant le logiciel Paint de Windows, créant des formes avant de les remplir de couleurs ou, si vous étiez doué, vous lançant dans un dessin à main levé en vous appliquant pour faire des traits les plus nets possibles. Le célèbre logiciel a bien évolué, même s'il a fallu attendre l'arrivée de Windows 11 pour que Paint ait droit à une refonte graphique nécessaire. Depuis, Microsoft ne cesse de l'améliorer au fil des mises à jour.

L‘intelligence artificielle s'est invitée dans Paint pour lui faire gagner des fonctions indispensables comme la suppression de l'arrière-plan, et même la possibilité de créer des images à partir de requêtes textuelles. Exactement comme Midjourney pour ne citer que lui. Dans la dernière mise à jour bêta du programme, pas d'IA, mais 3 nouvelles options qui font de Paint un logiciel de graphisme de plus en plus complet. Il ne va pas encore remplacer Photoshop ou Affinity chez les professionnels, mais il est largement suffisant pour la grande majorité d'entre nous.

Paint se dote de 3 nouveautés bienvenues qui le rende encore plus complet

Si vous souhaitez tester la mise à jour de Paint, il faut d'abord vous inscrire au programme Windows Insider afin de la télécharger depuis le Microsoft Store. La première nouveauté est l'ajout d'un curseur pour choisir la taille des pinceaux, des crayons ou de la gomme. Pratique quand on a besoin d'une précision maximale. Ensuite, les calques s'enrichissent d'une option utile pour celui qui sert d'arrière-plan : il est possible de choisir sa couleur ou de le cacher entièrement pour le rendre transparent.

Enfin, Paint gagne une nouvelle manière de copier avec l'option Copier les calques visibles. Cela permet comme son nom l'indique de copier en une seule fois tout le contenu affiché sur plusieurs calques, par opposition à la copie classique qui elle ne prend que le contenu du calque actuellement sélectionné. Microsoft n'a pas encore annoncé quand la mise à jour de Paint sera déployée à tous les utilisateurs.