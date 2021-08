Windows 11 : Paint a lui aussi droit à un nouveau design, découvrez-le en vidéo

Paint rejoint la liste des applications Windows 11 qui ont eu droit à une refonte du design. Microsoft a appliqué la même recette que pour les autres logiciels : menus plus épurés et modernes, coins arrondis, thème sombre… Panos Panay a publié sur Twitter une vidéo qui dévoile l’ensemble des changements.

Paint fait partie de ces applications historiques de Windows sur lesquels bon nombre d’entre nous avons fait nos premiers pas dans l’univers de la PAO. Si certains se sont arrêtés à son utilisation, le programme a sûrement poussé d’autres à passer un cran au-dessus notamment avec la suite Adobe. Justement, c’est bien le défaut du logiciel : trop limité, imprécis et, avouons-le, pas très joli, Paint s’est rapidement fait dépasser par ses concurrents bien plus complets.

Aussi, Microsoft nous a donné l’impression ces dernières années de l’avoir laissé à l’abandon. Il y a bien sûr eu une tentative de sa part avec Paint 3D, mais ce dernier n’a pas su conquérir les foules. On pensait l’application perdue dans les tréfonds des oubliettes de Windows, jusqu’à que l’éditeur dévoile une photo de sa nouvelle sa version sur Unsplash. La refonte est complète et donne l’eau à la bouche. Il ne manquait qu’une confirmation de la part de la firme de Redmond. C’est aujourd’hui chose faite.

Panos Panays, chef produit chez Microsoft, a publié aujourd’hui plusieurs vidéos des nouveautés de Windows 11 en matière de design. On sait déjà que le système d’exploitation arbore une apparence beaucoup plus tournée vers le flat design, qui n’impactera d’ailleurs pas les performances du PC. Plus moderne donc, l’OS se veut plus doux avec des coins arrondis et couleurs pastel, le tout réorganisé pour améliorer la lisibilité.

Ces nouveautés s’appliquent également aux applications, et Paint n’échappe pas à la mise à jour. En plus du retravail commun aux autres logiciels, ce dernier est désormais compatible avec le thème sombre, et la disposition de ses outils a été modifiée. Elle paraît également plus complète, avec un plus grand choix de couleurs de dessin, ainsi que de styles de traits. La vidéo, assez courte, n’en révèle finalement que très peu, mais on imagine aisément que Microsoft a fait le nécessaire pour la remettre au goût. Réponse fin octobre 2021, à la sortie de Windows 11.