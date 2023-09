Si vous êtes adhérent au programme Windows Insider et que vous devez fréquemment faire de petites modifications sur des fichiers au format .jpg, .png ou encore .bmp, vous serez heureux d’apprendre que Microsoft a doté Paint d’une fonctionnalité qui plonge le logiciel de manipulation d’images dans le 21e siècle.

Malgré ses bientôt 40 ans d’existence, Paint a survécu à toutes les vagues d’innovations et Microsoft le propose encore et toujours dans toutes les versions de Windows. La firme de Redmond avait pourtant prévu de l’abandonner à la sortie de Windows 11, mais a fait face, à l’instar de ce qu’il se passe aujourd’hui avec WordPad, à une véritable levée de boucliers. Le petit logiciel emblématique est donc toujours bel et bien présent sur nos PC, et, la compagnie semble décidée à l’améliorer à coup d’Intelligence artificielle, comme l’ensemble des autres programmes de sa logithèque.

Microsoft annonce sur son blog que le déploiement d’une mise à jour de l’application Paint pour les Windows Insider dans les canaux Canary et Dev (version 11.2306.30.0) a commencé. Cette mise à jour apporte une fonctionnalité de suppression de l’arrière-plan de l’image, un outil que l’on trouve d’habitude dans des éditeurs graphiques plus sophistiqués tels qu’Adobe Photoshop ou en ligne sur des services spécialisés tels que remove.bg, par exemple.

Microsoft Paint gagne un outil de suppression de l’arrière-plan

Selon Microsoft, « avec la suppression de l’arrière-plan, vous pouvez désormais supprimer automatiquement le fond de n’importe quelle image en un seul clic, en laissant une découpe lisse du sujet. La suppression de l’arrière-plan peut détecter le sujet sur l’ensemble de la toile ou sur une sélection à l’aide de l’outil de sélection ». Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, Microsoft a ajouté un bouton dans la barre de menu du programme.

De l’avis de nombreux utilisateurs de Windows 11, Paint n’est pas un foudre de guerre en matière d’édition d’image. C’est pourtant la solution la plus rapide à votre disposition si vous souhaitez convertir le format d’une image, la recadrer ou la redimensionner en quelques clics. La possibilité d’effacer l’arrière-plan rendra ce programme plus indispensable que jamais.