Windows 11, comme Windows 10, nécessite une connexion internet pour s’installer sur un PC. Et comme sur Windows 10, il est possible de contourner cette obligation. Toutefois, l’opération est un peu plus compliquée.

Windows 11 devrait vraisemblablement être présenté ce jeudi 24 juin. Toutefois, il est déjà possible de le télécharger grâce à une fuite et de l’essayer. Nos confrères de Neowin ont remarqué quelque chose d’intéressant concernant l’outil de démarrage de l’OS. Comme sur Windows 10, il est impossible de l’installer sans connexion Internet… en théorie.

Au fil des mises à jour de Windows 10, Microsoft a rendu de plus en plus difficile l’installation de son système d’exploitation en étant hors ligne. Il reste cependant une solution pour le faire de manière locale. Lorsque l'outil de démarrage se lance, l’OS vous demande de vous connecter à Internet. Il faut simplement cocher « je n’ai pas de connexion Internet » et le tour est joué. Toutefois, l’installation reste limitée et se finalisera seulement après une éventuelle connexion.

Windows 11 nécessite une connexion Internet

Pour Windows 11, le fonctionnement est similaire. Au premier démarrage, nous avons une fenêtre affichant un « connectons nous à un réseau ». Sur la version Pro, le bouton « Je n’ai pas de connexion Internet » apparaît, tandis qu’il est totalement absent sur la version Home.

Il est donc impossible de continuer en étant hors ligne. Plus encore, l’OS demande à l’utilisateur son compte Microsoft, qui nécessite donc de passer par le net. Impossible d’y couper ni de revenir en arrière ! Sans connexion, pas d’installation !

Comme le note Neowin, il y a une combine pour éviter ça. Sur la première page de connexion, il suffit d’appuyer sur Alt+F4. La fenêtre se ferme alors et pousse l’utilisateur vers une installation locale, comme c’est déjà possible avec Windows 10. Microsoft n’a donc pas complètement abandonné cette méthode, mais l’a bien cachée pour inciter les utilisateurs à se servir leur compte lié à l’entreprise.

Nous devrions avoir plus de détails sur Windows 11 jeudi prochain, jour où la firme de Redmond va présenter en profondeur son tout nouveau système d’exploitation. Et vous, qu’attendez-vous exactement de Windows 11 ? Etes-vous impatients de l’essayer ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Neowin