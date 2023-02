Windows 11 : même les PC incompatibles reçoivent une pub pour installer l’OS

La campagne de communication de Microsoft visant à imposer Windows 11 est parfois déroutante pour les utilisateurs. La compagnie impose une configuration matérielle minimale pour utiliser son dernier OS, mais continue d’afficher des publicités sur les systèmes incompatibles.

La firme de Redmond aimerait que nous adoptions tous Windows 11, son dernier système d’exploitation pour PC, mais la configuration minimale exigée réserve l’OS aux ordinateurs les plus récents. S’il est possible de forcer l’installation de la mise à jour sur les systèmes non compatibles, cela n’est vraiment pas recommandé, pour des raisons de performances, mais aussi parce que, dans ce cas, Windows 11 affiche un vilain watermark.

À lire — Windows 11 : voici deux techniques simples pour se débarrasser du vilain watermark imposé par Microsoft

L’adoption de Windows 11 reste lente. Selon Statcounter, un an après son lancement, il n’a séduit que 18,13 % des utilisateurs, bien loin de Windows 10 et ses 70 %. Pour imposer son OS le plus récent, Microsoft mise à fond sur la publicité, au point parfois d’irriter les utilisateurs. La compagnie place plus ou moins discrètement des publicités dans les menus de Windows 11, et il se murmure même qu’elle réfléchit à de nouveaux PC Windows pas chers axés sur les abonnements et la publicité.

Microsoft pousse les utilisateurs de PC non compatibles à installer Windows 11

Un membre de Twitter dénommé @PhantomOfEarth a publié des captures d’écrans de Windows 10 affichant une invitation à mettre à jour le système gratuitement vers Windows 11. Ces PC ne remplissant pas les exigences matérielles pour passer au nouvel OS, il a refusé la proposition. Une énième page indiquant que « Microsoft recommande Windows 11 pour votre PC ».

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs? Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC — PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 23, 2023

Si, à l’instar de @PhantomOfEarth, votre système est théoriquement incompatible, mais que vous acceptez tout de même la mise à jour gratuite, Windows 10 téléchargera un fichier de 3,5 Go pour finalement vous indiquer que votre système ne respecte pas les exigences matérielles minimales. En définitive, pour les utilisateurs comme pour Microsoft, cela fait beaucoup de temps et d'efforts perdus pour rien. Si vous avez un vieux PC et que vous souhaitez le reconvertir, vous pouvez soit installer Tiny11, une version allégée pour les ordinateurs les moins puissants, soit installer Linux, dont certaines distributions s'avèrent parfois plus performantes que Windows 11.