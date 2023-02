Windows 11 : créer et gérer des disques durs virtuels depuis les Paramètres sera bientôt possible

L'application Paramètres de Windows 11 va prochainement s'enrichir. Les utilisateurs pourront par exemple créer un disque virtuel et le gérer depuis les options de stockage.

Nous vous rapportions il y a peu que Windows 11 allait se doter d'une galerie photo directement dans l’explorateur de fichiers, la même source à l'origine de cette information a découvert des nouveautés à venir pour les Paramètres du système d'exploitation. En fouillant la build 25300 de la version preview de Windows 11, Albacore a en effet repéré plusieurs fonctionnalités et modifications pour l'application, encore en cours de développement et attendant d'être introduits dans une future version stable de Windows 11.

La principale nouveauté des Paramètres se trouve dans la section Système < Stockage < Paramètres de stockage avancés < Disques et volumes. Une nouvelle option apparaît, permettant de créer un disque dur virtuel. Il sera très probablement aussi possible de gérer ce disque virtuel depuis cette interface, comme nous pouvons déjà le faire avec un disque physique. Microsoft semble en tout cas vouloir faciliter l'accès aux fonctions relatives aux disques virtuels, et il semble logique de pouvoir en bénéficier depuis le même endroit depuis lequel on s'occupe de ses disques physiques.

L'application Paramètres s'étoffe

Les Paramètres devraient par ailleurs jouir d'une nouvelle page d'accueil. Celle-ci est pour l'instant très vide, nous devrions en savoir plus dans de prochaines builds. Il est difficile de savoir ce que Microsoft a en tête ici, l'interface actuelle de la page d'accueil de l'app mettant déjà bien en avant les différentes catégories de paramètres disponibles.

Dans la partie Confidentialité et sécurité des Paramètres, est également intégrée une option supplémentaire liée à la gestion du capteur de présence dont sont équipés certains PC portables. Windows 11 va laisser l'utilisateur choisir plus finement quand autoriser l'utilisation de cette fonction et pour quelles applications. Actuellement, des options moins précises sont disponibles dans les paramètres d'écran et de batterie et alimentation.

Enfin, lorsque vous cliquez sur Démarrer, Windows 11 vous propose “Nos recommandations”, avec des fichiers et applications que vous êtes plus susceptibles d'ouvrir selon les algorithmes de Microsoft, basés sur votre utilisation du PC. Cet élément devrait être remplacé par “Pour vous”, mais il n'est pas encore clair si son fonctionnement sera modifié ou s'il s'agit seulement d'un changement de nom.