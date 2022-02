Linux devient plus performant que Windows 11 grâce aux Intel Alder Lake

Pour la première fois, les performances de Linux dépassent celles de Windows 11. Le système d’exploitation ouvert doit cette prouesse d’une part à sa récente mise à jour, et d’autre part aux Alder Lake. En effet, grâce à la 12e génération de processeurs d’Intel, Linux 5.16 affiche de meilleurs scores en benchmark que son rival de chez Microsoft.

Décidément, on n’a pas fini de conter les exploits des processeurs Alder Lake. Il semblerait qu’à chaque nouveau benchmark, la 12e génération de CPU d’Intel surpasse ses concurrents. Cela a été le cas pour le Ryzen 5 d’AMD notamment, mais aussi pour la puce M1 Max d’Apple. Nécessairement, une telle puissance bénéficie aux systèmes d’exploitation que les Alder Lake font tourner. Et depuis la mise à jour vers Linux 5.16, la différence est pour le moins notable pour l’OS ouvert.

En effet, alors que les CPU ont toujours profité à Windows 11 depuis leur sortie, cette mise à jour vient complètement changer la donne. Pour la première fois, Linux s’affiche nettement plus performant dans de nombreux domaines que son rival de chez Microsoft. On en veut pour preuve la série de benchmarks fournie par Phoronix, dont les résultats sont quasi unanimes.

Les Alder Lake boostent les performances de Linux depuis la dernière mise à jour

Pour ses tests, Phoronix a utilisé le Core i9 12900K, un modèle qui atteint des sommets de puissance depuis son lancement, accompagné d’une carte-mère Asus Z960 et de 64 Go de RAM DDR5. Grâce à cette configuration, Linux s’illustre avant tout dans la navigation web. Linux 35810, Linux 5.16 et Linux 5.17 (tous deux couplés à Ubuntu 22.04) surpassent chacun Windows 11.

Notons que la navigation web est le seul domaine où la différence est aussi nette. Il arrive parfois que Windows 11 reprenne la première place sur d’autres tests. Néanmoins, l’OS de Microsoft ne mène la danse que dans 14 tests, sur un total de 104. Le reste du temps, Linux passe devant. Linux 35810, par ailleurs, se trouve au premier rang sur pas moins de 66 tests.

