Windows 11 : c’est le moment où jamais de sortir du canal Bêta pour les Insiders

Microsoft offre actuellement une porte de sortie pour les utilisateurs de Windows 11 se trouvant sur le canal Bêta. Jusqu’au 8 mars, il est possible pour ces derniers de revenir à la version grand public du système d’exploitation, en prévision du déploiement de la mise à jour Moment 2. Voici comment en profiter.



Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas attendre pour profiter des dernières nouveautés de Windows 11, Microsoft a mis en place le programme Insider. Le marché est le suivant : en s’inscrivant dans le canal Dev ou Bêta, les testeurs profitent d’un accès anticipé aux fonctionnalités inédites, mais se risquent à tourner sur une version moins stable de Windows. En échange, Microsoft dispose d’un retour direct de la part des utilisateurs sur ces fonctionnalités.

Il arrive donc que certains Insiders souhaitent revenir à la version grand public de l’OS. Malheureusement, la seule manière d’y parvenir, pour l’heure, est de réinstaller entièrement Windows. Pas très pratique donc, ce qui peut en dissuader plus d’un de se lancer dans le processus, les condamnant à rester sur le canal Beta. Si tel est votre cas, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Microsoft va grandement vous simplifier la vie.

Voici comment sortir du canal Bêta avant le 8 mars

En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer qu’une « bretelle de sortie » sera bientôt intégrée aux paramètres du système d’exploitation, spécialement dédiée aux Insiders se trouvant sur le canal Beta. Concrètement, celle-ci laissera le choix aux utilisateurs concernés de poursuivre sur le canal avec la build 1235, ou au contraire de revenir à la dernière build grand public dès le prochain Patch Tuesday.

Pour ce faire, il faudra vous rendre dans Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider et cliquer sur l’option « ne plus recevoir les builds preview ». Votre PC enclenchera alors un redémarrage et lancera son utilitaire de résolution de problèmes pour compléter le processus. Attention toutefois, vous avez jusqu’au 8 mars pour effectuer cette opération. Passé cette date, vous devrez de nouveau réinstaller Windows 11 pour revenir sur la version stable.