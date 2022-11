Microsoft réfléchit à de nouveaux PC Windows pas chers axés sur les abonnements et la publicité

Microsoft serait en train de travailler sur un nouveau type de PC : des ordinateurs très peu puissants, donc peu chers, axés sur les abonnements et disposant de publicités intégrées. Pour l’instant, cette idée n’apparaît que dans une offre d’emploi, mais elle pourrait bien se concrétiser à l’avenir.

Seriez-vous prêt à payer un PC à bas prix si son utilisation est basée sur des abonnements et s’il dispose de publicités ? Cette piste est en tout cas envisagée par Microsoft. ZDnet a repéré une offre d’emploi qui mentionne explicitement ce projet.

Selon l’offre d’emploi publiée sur Microsoft Careers, l’idée serait de vendre un PC à bas coût dont le prix serait compensé par de la publicité et des abonnements. Pour ce dernier point, la firme pourrait utiliser son Windows dans le cloud, Windows 365.

Les PC à bas coûts, le nouvel Eldorado de Microsoft ?

Cette offre d’emploi pour un directeur logiciel en dit beaucoup. Peut-être même trahit-elle la prochaine direction que souhaiterait prendre la firme de Redmond. Elle indique en effet que le nouvel embauché dirigera la nouvelle vague d’innovation chez Microsoft, définissant ainsi un nouveau modèle d’applications hybrides entre le local et le cloud.

Microsoft montre déjà son savoir-faire en termes de cloud pour le grand public, notamment avec OneDrive, Office 365 ou encore le Xbox Game Pass. La société pourrait aller bien plus loin avec cette nouvelle stratégie grâce à son Windows totalement dématérialisé. Plus besoin de vendre des ordinateurs hors de prix, puisque l’utilisateur n’aura besoin que d’une bonne connexion Internet. Windows 365 existe déjà pour les professionnels, il pourrait arriver pour les particuliers. Ajoutons à cela des publicités intégrées et nous avons un modèle économique qui semble viable.

Comme le note ZDnet, Microsoft a aussi effectué des changements intéressants en interne, plaçant l’équipe de Windows 365 sous la houlette de Panos Panay, chef de produit de la gamme Surface. De là à imaginer une Surface Cloud dans le futur, il n’y a qu’un pas…

En tout cas, des PC Windows peu chers pourraient intéresser un public qui ne veut plus forcément mettre des mille et des cent dans un PC. Il existe déjà des PC Windows à bas prix, mais ces derniers peinent à convaincre, surtout face à des Chromebooks qui sont arrivés à tirer leur épingle du jeu sur ce segment.

