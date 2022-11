Windows 11 : le bouton recherche de la barre des tâches adopte un nouveau look imposant

Microsoft teste actuellement un tout nouveau design du bouton recherche sur Windows 11, et celui-ci risque de ne pas plaire à tout le monde. Depuis aujourd’hui, les utilisateurs peuvent ainsi découvrir sur leur barre des tâches un bouton recherche plus imposant, inspiré de celui de Windows 10, venant remplacer la discrète icône loupe présente précédemment. Heureusement, il est possible de le faire disparaître.

Vous utilisez un PC sous Windows 11 ? Alors vous avez peut-être remarqué un petit changement sur votre barre des tâches en l’allumant ce matin. En effet, l’icône loupe, qui servait initialement à lancer une recherche sur son PC, a disparu. Du moins, il a été remplacé par une barre de recherches beaucoup plus imposante, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle que l’on retrouvait déjà sur Windows 10.

Le changement s’est opéré avec la mise à jour vers la version KB5019980 de Windows 11. Celle-vient apporter plusieurs petits changements, comme les onglets dans l’explorateur de fichiers pour ceux qui n’en auraient pas encore bénéficié. L’autre nouveauté est donc cette nouvelle barre de recherche qui, il faut bien le dire, peut un peu de place sur la barre des tâches.

Sur le même sujet — Windows 11 : Microsoft corrige sa copie et déploie une nouvelle barre des tâches pour les PC tactiles

Comment faire disparaître la nouvelle barre de recherche de Windows 11

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que nous voyons cette barre de recherche. Elle a d’abord été introduite en juillet dernier aux membres Insider, avec même deux autres variations de design. Pour cette version grand public, Microsoft a donc opté pour une version plus allongée, qui agit pourtant exactement de la même manière que l’icône loupe précédente. En cliquant dessus, on ouvre le menu Démarrer de Windows, de la même manière qu’en utilisant touche dédiée de son clavier.

Autant dire que certains utilisateurs ne vont pas apprécier de voir leur barre des tâches envahie de cette manière, surtout pour une fonctionnalité à laquelle ils ont accès directement depuis leur clavier. Fort heureusement, il existe un moyen tout simple de la faire disparaître si jamais celle-ci vous agace. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11

de Windows 11 Rendez-vous dans la section Personnalisation , puis dans Barre des tâches

, puis dans Désactiver le bouton à côté de Recherche

Votre barre des tâches retrouvera ainsi son look plus épuré que l’on apprécie tant.