Windows 11 : Microsoft déploie enfin la nouvelle version de l’explorateur de fichiers

La nouvelle version modernisée de l’explorateur de fichier de Windows 11 est enfin disponible sur le canal Windows Insider, après avoir été en bêta pendant plusieurs mois. On vous dit tout ce qu’il faut savoir de cette nouvelle version.

Sur la dernière Preview, la build 25174 qui a récemment été déployée sur le programme Windows Insider, Microsoft avait non seulement ajouté une fonctionnalité permettant d’arrondir la barre de tâches, mais également un widget pour l’application Xbox. Ces deux changements n’étaient pas les seuls, puisque l’entreprise américaine a également enfin lancé son nouvel explorateur de fichiers.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Microsoft s’efforçait de moderniser son explorateur de fichiers pour le rendre plus pratique pour naviguer au sein des dossiers de votre PC. La nouvelle version était jusqu’à présent disponible sur le canal Bêta, mais elle est désormais accessible pour tous les membres du programme Windows Insider.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 se modernise

En plus d’être moins gourmand en RAM qu’avant, le nouvel explorateur de fichier profite enfin d’un design remis au goût du jour. Cette version fonctionne désormais sur un système d’onglets. Ceux-ci permettent de multiplier les pages sans en ouvrir de nouvelles, pratique pour les utilisateurs qui en avaient marre de jongler entre plusieurs fenêtres.

L’explorateur de fichiers profite également d’une nouvelle page d’ouverture nommée « accueil », sur laquelle on peut trouver un accès rapide aux dossiers et autres documents récemment consultés, mais aussi d'une nouvelle option de gestion des favoris. Le nom Accès rapide a été réutilisé pour la section des dossiers épinglés/fréquents et les fichiers épinglés sont désormais appelés Favoris pour s'aligner sur Office et OneDrive.

De plus, les fichiers récents et épinglés affichés dans la section Accueil peuvent désormais être recherchés à l'aide du champ de recherche de l'Explorateur de fichiers, même s'il ne s'agit pas de fichiers locaux. Une nouvelle commande fait également son apparition : Shift + Clic droit. Lorsqu’elle est utilisée dans l’explorateur de fichiers, un menu contextuel « Afficher plus d'options » apparaît.

Enfin, Microsoft a ajouté l'intégration de OneDrive dans l'explorateur de fichiers. Lorsque vous parcourez vos dossiers OneDrive, vous pouvez désormais voir l'état de votre synchronisation et l'utilisation de votre stockage sans avoir à quitter l'explorateur de fichiers. On s’attend à ce que ce nouvel explorateur de fichier soit disponible pour tous avec la mise à jour d’octobre 2022 de Windows 11.