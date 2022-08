Windows 11 : l’application Xbox a enfin le droit à son widget

Windows 11 veut mettre le jeu vidéo en avant et la dernière trouvaille de Microsoft réside dans les Widgets. L’application Xbox aura bientôt le droit au sien et il permettra de voir les nouveautés du service en un coup d’œil.

Windows 11 fait tout pour mettre en avant le jeu vidéo, notamment via des innovations comme l’auto HDR, le Direct Storage ou encore l’application Xbox désormais installée par défaut. Microsoft veut aller plus loin en incluant cette application dans les Widgets.

En effet, la nouvelle build de Windows 11, la 25174, a été diffusée. Elle est pour le moment dédiée aux Insiders du canal de Développement. Elle apporte essentiellement des corrections de bugs et des ajustements par-ci par-là, mais aussi l’inclusion de l’application Xbox dans les Widgets.

L’application Xbox arrive dans les Widgets

Ce Widget vous permettra en un coup d’œil de voir les actualités concernant le service Game Pass, comme les derniers jeux ajoutés ou encore les prochains à ne plus être disponibles. Il mettra aussi en avant des jeux susceptibles de vous plaire et permettra même d’aller voir les avis sur Internet si vous hésitez. Fait intéressant : si vous cliquez sur ce Widget, il n’ouvrira pas une page Internet (comme les autres) mais directement l’application. Microsoft prend ici bien soin à encore une fois mettre son écosystème en avant.

Pour rappel, les Widgets sont inclus dans l’icone dédiée (désactivable) ou en appuyant sur Windows + W. Dans une prochaine mise à jour, il sera possible d'en accrocher un à la barre des tâches. Les nouveaux jeux disponibles apparaîtront alors sur votre écran automatiquement. C'est tout de même beaucoup plus simple que d'ouvrir manuellement une fenêtre dédiée, non ?

A lire aussi – Test Halo Infinite : retour flamboyant ou décevant pour le Master Chief ?

Pour le moment, Microsoft n’a pas donné de date de sortie pour l’arrivée du Widget Xbox pour le grand public. Cependant, on peut supposer que toutes les nouveautés incluses dans les Build bêta de Windows 11 arriveront lors de la grosse mise à jour d’octobre prochain. Pour rappel, Microsoft compte enrichir son OS tous les ans avec une update de grande ampleur. Windows 11 est disponible depuis octobre 2021 et est gratuit pour tous les utilisateurs de Windows 10.