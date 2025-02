Windows 11 : Microsoft corrige ce bug qui pouvait vous mettre en retard

Microsoft déploie un correctif concernant un bug relatif à la date et l'heure du PC. Il a été découvert en novembre 2024 et vient tout juste de recevoir l'attention qu'il méritait.

Il ne se passe pas une semaine (pour ne pas dire un jour) sans qu'un bug de Windows 11 fasse parler de lui. Celui-ci, ce n'est peut-être pas la première fois que vous en entendez parler puisqu'il a été découvert en novembre 2024 déjà. Certes il n'est pas aussi frustrant que ceux de l'Explorateur de fichiers ou bien celui qui empêche carrément le PC de jouer le moindre son, mais tout de même.

Le souci interdit aux utilisateurs concernés de modifier le fuseau horaire de l'ordinateur dans Paramètres > Heure et langue > Date et heure s'ils ne disposent pas des droits administrateur. Il n'est normalement pas nécessaire d'en bénéficier pour effectuer cette manipulation.

La seule solution était alors de passer par le panneau de configuration, celui-là même qui est amené à disparaître. Ouvrir le menu Date et heure via le panneau Exécuter (touches Windows + R) en tapant la ligne de commande timedate.cpl fonctionnait aussi. Ce n'est heureusement plus la peine de recourir à ces manipulations.

C'en est fini de ce bug de Windows 11 24H2, Microsoft remet les pendules à l'heure

Microsoft corrige le bug à travers la mise à jour facultative KB5050094. Vous pouvez vérifier si elle est disponible chez vous dans Paramètres > Windows update > Rechercher des mises à jour. Même si elle n'est pas obligatoire, il est recommandé de l'installer dans la mesure où la mise à jour KB5050094 corrige également d'autres bugs assez gênants.

Lire aussi – Windows 11 24H2 : une mise à jour problématique perturbe les périphériques

Attention, il est possible que vous deviez attendre. La firme de Redmond précise que “cette résolution se déploie progressivement et sera entièrement disponible dans les prochains mois dans le cadre d'une mise à jour Windows mensuelle“.

Notez enfin que seules les personnes ayant installé la mise à jour 24H2 de Windows 11 sont susceptibles d'être touchées. Si vous êtes sous Windows 11 23H2 ou antérieur, voire même sous Windows 10, aucun risque de rencontrer un problème à ce niveau-là.