Windows 11 24H2 : l’Explorateur de fichiers est rempli de bugs, Microsoft confirme

Encore une fois, Microsoft admet que la mise à jour 24H2 de Windows 11 crée des bugs. C'est l'Explorateur de fichiers qui en fait les frais ici. Vous êtes d'ailleurs sûrement touché.

Que serait une mise à jour annuelle de Windows 11 sans bug ? On aurait l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Certes, vu les problèmes qu'ils engendrent, on s'en passerait bien. Depuis l'arrivée de la Windows 11 24H2 en octobre 2024, il faut dire que les anomalies s'enchaînent. Chez certaines personnes, le raccourci clavier Alt + Tab ne fonctionne plus. Pour d'autres, le PC n'émet carrément plus aucun son, tandis que les joueurs ont la désagréable surprise de voir leur jeu planter en pleine partie.

Et que dire du bug qui vous interdit d'installer les mises à jour de sécurité ultérieures ? En général, Microsoft corrige tout ça assez rapidement. Cela passe d'abord par la reconnaissance du souci, comme ceux qui touchent l'Explorateur de fichiers en ce moment. Peut-être que vous les avez rencontré vous aussi. Ils sont assez situationnels, mais peuvent surprendre la première fois que l'on y est confronté.

Microsoft confirme les bugs de l'Explorateur de fichiers sur Windows 11 24H2

Le plus gênant est facile à déclencher : ouvrez n'importe quel dossier et appuyez sur la touche F11 pour passer l'Explorateur en plein écran. Comme sur la capture d'écran ci-dessous, vous verrez que la barre d'adresse s'est superposée aux icônes Accueil et Galerie en haut à gauche, rendant les 3 inutilisables tant que vous ne rappuyez pas sur F11. En revanche, cliquer sur l'icône de passage en plein écran en haut à droite ne pose aucun problème.

Parmi les autres bugs de l'Explorateur de fichiers encore d'actualité, on en trouve un qui fait disparaître le curseur de la souris dans certaines situations, ou un autre qui affiche le menu accessible en cliquant sur les 3 points horizontaux en dehors de l'écran. Heureusement, ils sont plus frustrants que réellement handicapants au quotidien. Microsoft prévoit de déployer les correctifs sous peu, peut-être dans le premier Patch Tuesday de 2025 le 14 janvier.