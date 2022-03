Windows 11 : la mise à jour 22H2 arrive bientôt, c’est officiel

On connaît la prochaine mise à jour majeure, Sun Valley 2, de Windows 11 : 22H2. Pas de grande surprise donc, mais cette confirmation discrète de la part de Microsoft indique que le déploiement auprès du grand public est prévu pour bientôt. En attendant, il est toujours possible de tester les nouvelles fonctionnalités depuis le canal Dev.

Alors que la première mise à jour majeure de Windows 11 est actuellement testée par les Insiders, les yeux se tournent déjà vers Sun Valley 2. Maintenant que nous savons que Microsoft prévoit plus d’une mise majeure par an pour son système d’exploitation, cette dernière fait déjà parler d’elle et attire toutes les convoitises, puisqu’elle devrait signer le premier anniversaire de l’OS.

Aujourd’hui, Microsoft a discrètement confirmé que Sun Valley 2 est en cours de développement. Dans une petite notification repérée par Windows Latest, la firme de Redmond dévoile le nom officiel de la mise à jour : 22H2. Un nom finalement assez prévisible, mais qui a le mérite d’annoncer que l’on devrait bientôt pouvoir un aperçu des nouveautés qui l’accompagneront.

Windows 11 22H2 devrait bientôt pointer le bout de son nez

À ce stade, plusieurs informations nous sont déjà parvenues à propos de Sun Valley 2. Nous savons en outre que la mise à jour se concentrera en grande partie sur des modifications de l’interface, notamment le menu Démarrer ainsi que le Centre des notifications. Un nouveau design pour le gestionnaire des tâches est également au programme, ainsi que le retour de certaines fonctionnalités pour la barre des tâches, notamment le fameux glisser-déposer qui avait été retiré dans la première version du système d’exploitation.

Comme toujours avec Windows, vous pouvez tester avant tout le monde toutes les nouveautés de la mise à jour 22H2. Il faut pour cela rejoindre le programme Insiders de Microsoft. Plusieurs canaux s’ouvriront à vous, mais si vous voulez mettre la main sur les prochains updates majeurs de Windows 11, nous vous conseillons d’opter pour le canal Dev. Attention toutefois, celui-ci s’adresse avant tout aux utilisateurs aguerris du système d’exploitation.

Source : Windows Latest