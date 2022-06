Windows Autopatch arrive et permet de faciliter grandement l’installation des mises à jour

Microsoft va prochainement lancer un nouveau service dédié aux entreprises : Windows Autopatch. Celui-ci permet aux sociétés d'automatiser les mises à jour pour plus de simplicité. Prévu pour sortir en juillet, Autopatch se lance en bêta cette semaine.

Microsoft veut faciliter la vie des entreprises concernant les mises à jour. En effet, l’arrivée des patchs sur Windows 10 et 11 pose parfois des soucis, puisqu'ils prennent du temps à s’installer. Des pertes de temps que souhaite régler la firme de Redmond avec Autopatch. Ainsi, les administrateurs informatiques n’auront plus à se soucier quel patch ils devront déployer dans leurs entreprises.

Autopatch devrait arriver pour les sociétés dans le courant du mois de juillet, a annoncé Microsoft. Toutefois, le service va entrer en bêta dès cette semaine. De quoi permette aux administrateurs de se familiariser avec ce nouvel outil.

Windows Autopatch va éliminer le fameux Patch Tuesday

Autopatch sera un outil exclusivement réservé aux entreprises. Il est en effet dédié à Windows 10 et 11 Enterprise E3 et supérieur. Et pour cause : il veut fluidifier l’application des mises à jour à grande échelle par les administrateurs, que ce soit pour Windows ou Office 365.

Les administrateurs pourront toujours employer l’ancienne méthode s’ils le veulent. Mais Autopatch est justement conçu pour automatiser cette tâche fastidieuse. Le système appliquera les mises à jour nécessaires au parc d’ordinateurs concerné en les déployant par vagues. Quatre au total. La première installera les mises à jour sur quelques PC, puis la deuxième sur un peu plus… jusqu’à arriver à 100 % du parc à la fin de la mise à jour. De quoi s’assurer qu’aucune erreur critique ne vienne paralyser une entreprise.

Pour s’en servir, rien de plus simple, promet Microsoft : il suffira que l’administrateur suive les instructions affichées à l’écran. Moins de temps perdu à sélectionner les mises à jour, voici la promesse faite par cet outil. Bien entendu, rien ne se fera sans validation humaine.

En tout cas, l’arrivée d’Autopatch sera une bénédiction pour beaucoup de sociétés. Les administrateurs réseaux pourront utiliser le temps gagné pour réaliser d’autres tâches plus intéressantes et plus utiles.