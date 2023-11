Windows 11 : Microsoft abandonne définitivement cette application pourtant pratique

Microsoft a annoncé sur le site de Windows 11 que l’application Astuces est désormais obsolète et va rejoindre Cortana au cimetière des produits de la compagnie. « Le contenu de l’application continuera d’être mis à jour avec des informations sur les nouvelles fonctionnalités de Windows jusqu’à ce que l’application soit supprimée ».

Microsoft fait le grand ménage dans les applications et fonctionnalités inutiles de Windows 11. Après avoir baissé le rideau sur Cortana en août dernier, la firme de Redmond confirme aujourd’hui la suppression d’Astuces, un programme censé faciliter la vie des utilisateurs. Ce dernier signale à chaque démarrage l’apparition de nouvelles fonctionnalités dans l’OS et nous donne des instructions pour apprendre à les utiliser. À en jauger les réactions des internautes à cette annonce, il ne manquera pas à grand monde…

L’application Astuces ne sera donc plus installée dans les futures mises à jour de Windows 11, et c’est dommage pour les utilisateurs les moins aguerris. En effet, grâce à ce programme, ils peuvent rapidement apprendre à personnaliser leur ordinateur personnel, organiser leur bureau, ou encore obtenir des conseils pour la sécurité de leur PC. En tout, Microsoft met pas moins de 140 trucs et astuces à la disposition des utilisateurs pour apprendre à apprivoiser le système d’exploitation en quelques clics. Quelles sont les motivations derrière la suppression des « Astuces » ?

Microsoft supprime l’application Astuces de Windows 11

L’IA a probablement signé l’arrêt de mort des « Astuces » de Windows 11. En effet, Microsoft a injecté une bonne dose d’IA dans son système d’exploitation, à travers la fonctionnalité Windows Copilot, notamment. Cette dernière se propose d’accéder directement aux réglages désirés en invoquant l’assistant Windows Copilot en un clic ou avec un raccourci clavier.

L’application Astuces devient de ce fait inutile, seulement voilà : Windows Copilot n’est pas encore disponible partout dans le monde. En Europe, par exemple, Microsoft doit encore se mettre en conformité avec la législation de l’UE pour pouvoir proposer cette fonctionnalité à tous ses clients.