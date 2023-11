Microsoft abandonne trois vieilles fonctionnalités de Windows 10 et 11

Microsoft veut à tout prix moderniser son système d’exploitation Windows, et pour cela, l’entreprise élimine petit à petit certains anciens services qui ne sont désormais plus considérés comme sûrs ou nécessaires.

Dans une récente mise à jour de la documentation officielle de Windows 10 et Windows 11, Microsoft a détaillé la suppression de trois vieux services, marquant ainsi la fin d'une ère pour ces fonctionnalités appréciées par certains utilisateurs.

La suppression de ces services fait suite à l’abandon récent de WordPad, qui avait pourtant survécu près de 28 ans sur le système d’exploitation. Microsoft a également annoncé la fin de deux applications, Cartes ainsi que Films et TV, qui n’étaient plus beaucoup utilisées. Microsoft semble donc véritablement vouloir faire le ménage sur son OS.

Microsoft se sépare de trois autres services sur Windows

Parmi les services abandonnés, on retrouve Computer Browser. Ce dernier existe depuis un certain temps déjà, ses racines remontant à l'époque de MS-DOS. Il a été conçu pour localiser les périphériques sur un réseau, mais au fil du temps, il est devenu obsolète et, surtout, peu sûr. En conséquence, Microsoft a désactivé le service Computer Browser par défaut dans Windows 10, ce qui coïncide avec la suppression du service SMB1.

Microsoft va également se séparer du service Webclient, qui facilite les opérations WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Contrairement à d'autres services, le service Webclient n'est pas lancé par défaut dans Windows. Bien qu'il soit apprécié par certains utilisateurs, Microsoft a décidé qu'il était temps de l’abandonner.

Enfin, notons la disparition de Remote Mailslots, un protocole aujourd’hui considéré comme une relique du passé, datant de l'ère MS-DOS. Il s'agissait d'une méthode simple et peu sûre de communication interprocessus (IPC). Dans le cadre de son engagement à améliorer la sécurité et la fiabilité, Microsoft a désactivé le protocole Remote Mailslot par défaut dans Windows 11 Insider Preview Build.

Pour ceux qui prévoient de passer à Windows 10 et 11 et qui utilisaient encore ces systèmes, il faudra désormais chercher des alternatives. Il est important de noter que ces fonctionnalités n'ont pas encore été supprimées, mais simplement abandonnées. Cela signifie qu'elles continueront à être présentes dans Windows pour le moment, mais que Microsoft ne leur ajoutera pas de nouvelles fonctionnalités et ne les soutiendra pas activement. Celles-ci peuvent donc désormais disparaître pour de bon à tout moment.