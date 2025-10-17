Votre PC a plusieurs écrans ? Windows 11 vous prépare une excellente surprise avec cette fonctionnalité essentielle

Pour diverses raisons, il est généralement plus pratique de travailler sur un PC avec deux voire plusieurs écrans. Mais il faut bien reconnaître que Windows 11 ne facilite toujours pas la tâche des utilisateurs concernés. Heureusement, un oubli de taille vient d’être corrigé dans la dernière build Canary du système d’exploitation.

Il y a des choses qui, une fois qu’on s’est laissé séduire, il n’est plus possible de revenir en arrière. Craquer pour un deuxième écran sur son PC en fait partie. Il s’agit certes d’un petit luxe, mais la chose se révèle incroyablement pratique et confortable dans nombre de situations. Pouvoir visionner ses autres applications tout en jouant à côté, avoir un aperçu du travail que l’on est en train de faire sans quitter le logiciel… Les exemples ne manquent pas.

Mais aussi divine cette configuration soit-elle, elle est rapidement gâchée par une limitation de Windows 11 que l’on aurait bien du mal à expliquer. En effet, encore en 2025, le système d’exploitation ne permet pas d’ouvrir son centre de notification ailleurs que son écran principal. La plupart du temps, il est donc nécessaire de choisir minutieusement le positionnement des applications ouvertes pour pouvoir accéder aux dernières nouvelles le plus rapidement possible.

Sur le même sujet – Vous ne pouvez pas passer sur Windows 11 ? Voici la meilleure alternative gratuite pour garder votre PC, vous ne verrez pas la différence

Windows 11 corrige enfin de ce défaut agaçant pour les configurations à deux écrans

La bonne nouvelle, c’est que Microsoft a enfin décidé de faire quelque chose à ce propos. Dans le changelog de la dernière build Canary de Windows 11, est en effet venue se nicher une petite nouveauté qui vous fera plaisir si vous êtes concerné. “Nous étendons la fonctionnalité du Centre de notifications aux moniteurs secondaires”, écrit la firme de Redmond. Autrement dit, il sera bientôt possible pour tous les utilisateurs d’afficher leurs notifications, le calendrier et l’horloge sur l’écran de leur choix.

On ne sait pas encore quand la mise à jour sera disponible pour le grand public, mais l’arrivée d’une nouveauté dans une build Canary signifie généralement que le déploiement global ne va pas tarder. En attendant, on peut également se réjouir de la correction de quelques bugs, comme celui qui entraînait des crash de l’explorateur de fichier lors d’un transfert vers un disque réseau, ou ce lui qui faisait disparaître les boutons média de l’écran de verrouillage.