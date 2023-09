Windows 11 : l’application Terminal va-t-elle remplacer l’Invite de commandes ? Microsoft s’explique

La rumeur courait selon laquelle l’Invite de commandes de Windows, le logiciel d’interprétation des commandes DOS, Windows et OS/2, allait être supprimée au profit de Windows Terminal. Que les techniciens IT accros des fichiers batch se rassurent : il n’en est rien.

L’Invite de commandes de Windows permet de lancer des applications, mais surtout d’exécuter des fichiers script contenant des lignes de commandes propres à l’OS de Microsoft. Au premier abord, Windows Terminal propose les mêmes fonctionnalités, mais se révèle bien plus polyvalent.

Il exécute non seulement les commandes DOS et Windows, mais il permet également d’accéder à Linux (à travers Windows System for Linux), d’utiliser le protocole SSH pour travailler sur un ordinateur distant, ou même PowerShell à travers une interface moderne et personnalisable.

Windows Terminal ne remplacera pas l’Invite de commandes, Microsoft dissipe la confusion

Toutes les commandes exécutables en invoquant l’Invite — en appuyant sur la touche Windows, puis en saisissant « cmd » puis « Entrée » — il est possible de les lancer aussi à travers le Terminal de Windows. La disparition de l’Invite de commandes paraissait donc quasiment inéluctable. Pourtant, la firme de Redmond est assez claire sur ses intentions. Dans une vidéo YouTube publiée en début d’année, Christopher Nguyen, le responsable produit de Windows Terminal explique pourquoi les deux programmes vont cohabiter pendant longtemps.

Il le confirme : Windows Terminal ne pas va remplacer l’Invite de commandes. L’ingénieur éclaircit la confusion qui pourrait régner : « Terminal est une application hôte pour les shells de ligne de commande, ce qui signifie que je peux y héberger l’Invite de commandes, et c’est à Terminal qu’il incombe de transmettre le texte saisi par les utilisateurs à l’Invite de commandes ». Ils sont donc faits pour travailler ensemble. Le Terminal offre donc une interface plus agréable et entièrement personnalisable. M. Nguyen insiste d’ailleurs sur cet aspect. Une grande partie des nouvelles fonctionnalités sont proposées par des membres bénévoles de la communauté. « Des choses comme la personnalisation du menu déroulant, et le redémarrage de la connexion, pour n’en citer que quelques-unes ».