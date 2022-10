Windows 11 : le Terminal remplace définitivement l’invite de commandes, c’est officiel

Voilà des années que le Terminal était destiné à devenir la console par défaut de Windows, c’est désormais chose faite. Microsoft vient d’annoncer que toutes les commandes s’ouvriront désormais sur le Terminal plutôt que la traditionnelle invite de commandes. Une évolution logique pour un utilitaire qui a rapidement séduit les utilisateurs.

L’invite de commandes a longtemps été l’utilitaire de référence pour les utilisateurs plus aguerris de Windows qui souhaitent effectuer certaines actions très spécifiques (ou qui détestent l’interface graphique de l’OS, au choix). Son règne a été incontesté pendant des années… jusqu’à l’arrivée du Terminal. En 2019, Microsoft intègre cette nouvelle console au design moins austère et proposant plus d’options de personnalisation.

Dès lors, de nombreux utilisateurs travaillant normalement sur l’invite de commandes, voire sur PowerShell ou WSL pour les plus déterminés, ont effectué la transition vers le Terminal, qui fonctionne peu ou prou de la même manière tout en offrant une expérience plus moderne. La révolution était en marche : fin 2021, Microsoft annonce que le Terminal est sur le point de devenir la console par défaut de Windows 11.

Le Terminal est désormais la console par défaut de Windows 11

Finalement, il aura fallu attendre plusieurs mois pour que la passation de pouvoir ait réellement lieu. Aujourd’hui, à l’occasion du déploiement de la mise à jour qui vient compléter toutes les fonctionnalités de Windows 11 22 h 2, Microsoft a annoncé la grande nouvelle. Désormais, tous les programmes ayant recours à la console s’exécuteront automatiquement via le Terminal. Les utilisateurs pourront alors profiter des profils divers, des thèmes personnalisés ou encore de la palette proposés par le Terminal.

Sur le même sujet : Le Terminal Windows se refait une beauté avec de nouvelles options de personnalisation

Pour cela, il faudra utiliser la version 1.15 de l’utilitaire au minimum, ainsi qu’installer la build KB5019509 de Windows 11, disponible pour les membres du programme Insiders. Notez que si vous ne souhaitez pas effectuer ce changement, il est toujours possible de garder l’invite de commande par défaut. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Espace développeurs, puis de sélectionner Hôte de la console Windows dans le menu déroulant se trouvant à côté de l’option Terminal.