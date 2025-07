Cette fonctionnalité exclusive des Pixel va révolutionner votre façon de prendre des photos, on vous explique pourquoi et comment en profiter

Depuis plusieurs années maintenant, les Pixel embarquent une fonctionnalité exclusive qui peut révolutionner votre manière de prendre des photos. Seulement, vous êtes peut-être passé totalement à côté. On vous explique de quoi il s'agit et comment en profiter.

Alors qu'on attend avec une certaine impatience la présentation officielle des Pixel 10 lors de la conférence Made by Google du 25 août prochain, on voulait revenir ici sur une fonctionnalité exclusive des smartphones de Google. Présente depuis le Pixel 3, cet outil peut révolutionner votre manière de prendre des photos. Seulement, vous avez pu passer à côté et ne même pas vous rendre compte de ses effets. Alors sans plus attendre, on vous explique de quoi il s'agit et comment en profiter.

Si comme de nombreuses personnes, vous aimez prendre des photos avec votre téléphone, vous êtes probablement frustré par une fonctionnalité bien précise : le zoom. Généralement et qu'importe la qualité du capteur, zoomer semble toujours se présenter comme un jeu de hasard. Soit on obtient un cliché bardé de bruit ou bien tellement flou et baveux qu'on le prendrait pour une aquarelle. Mais les Pixel sont dotés d'un outil qui change totalement la donne concernant le zoom, à savoir le Super Res Zoom.

C'est quoi le Super Res Zoom des Pixel ?

Pour résumer, le Super Res Zoom combine les capteurs, une multitude de logiciels performants et de l'intelligence artificielle. Mais comment cela fonctionne concrètement ? A l'inverse d'un simple zoom numérique qui se contente d'agrandir une partie de votre photo, le Super Res Zoom (SRZ) combinent plusieurs images capturées en succession rapide pour reconstituer les détails avec une résolution plus élevée.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le logiciel et les algorithmes d'apprentissage automatique oeuvrent de concert pour créer la meilleure version de toutes ces images. Concernant la partie logiciel, le téléobjectif des Pixel fait appel au HDR 10+ avec bracketing pour fusionner des images prises avec différentes expositions. C'est ce processus qui vous permet d'obtenir le meilleur éclairage possible, sans sacrifier le niveau de détails.

Mais ce n'est pas tout. Le SRZ fait également appel au “Remosaicing”, un autre logiciel important. “En recadrant la partie intérieure du capteur de 48 MP du Pixel 7 Pro, le Super Res Zoom peut produire des photos de 12 MP à un grossissement de 10X”, explique Alexander Schiffhauer, Pixel Camera & IA Group Product Manager, sur le blog de la firme américaine. Forcément, les photos obtenues dans cette configuration affichent plus de bruit. Le “Remosaicing” se charge de le réduire, en combinant le HDR 10+ avec braketing. “Vous obtenez ainsi le meilleure des deux mondes : haute résolution et faible bruit”, assure l'ingénieur.

Ensuite, le Super Res Zoom exploite également un ensemble d'algorithmes basés sur l'apprentissage automatique :

le Fusion Zoom se charge d'aligner et fusionner les images de plusieurs capteurs

la Stabilisation du zoom élimine les tremblements potentiels lors du cadrage

Comment profiter du Super Res Zoom sur les Pixel ?

Fait encore plus appréciable avec le Super Res Zoom, c'est qu'il ne faut pas trifouiller dans les paramètres ou le Mode Pro de l'appli Photo pour en profiter. En effet, il vous suffit de zoomer pour le déclencher ! Pas de bouton dédié ou de manipulation spéciale à effectuer.

Il s'active automatiquement lorsque vous dépassez le niveau de zoom maximal physique de votre Pixel (qui peut varier selon vos capteurs). Sur les Pixel 7 Pro et 8 Pro par exemple, on est sur du 5x, soit le zoom optique maximal autorisé par le hardware. Mais avec un Pixel 9 Pro par exemple, on peut monter jusqu'à 30x grâce au Super Res Zoom.

Bien entendu, le zoom optique offrira toujours de meilleurs résultats, et il faudra constamment s'attendre à une baisse de la qualité globale en zoom numérique. Mais avec le Super Res Zoom, les Pixel parviennent à produire des photos honorables, du moins dans une certaine mesure. Sur un Pixel 7 Pro par exemple, le zoom 10x offre à nos yeux les meilleurs résultats. Certes, on perçoit légèrement les lissages opérés par l'IA pour réduire le bruit, mais rien de flagrant. Comme souvent, le résultat final dépendra surtout des conditions de votre prise de vue (niveau de luminosité, cible en mouvement ou non, etc.). Mais quoiqu'il arrive, le Super Res Zoom affichera toujours de meilleurs résultats qu'un zoom numérique classique.