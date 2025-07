Si vous avez l’un de ces smartphones Xiaomi, vous recevrez HyperOS 3 avant tout le monde

Xiaomi prépare l’une de ses plus grosses mises à jour logicielles depuis des années. Basé sur Android 16, HyperOS 3 promet plus de fluidité et un nouveau design. Voici les modèles qui recevront l’update dès son lancement.

Chaque année, les grandes marques de smartphones déploient des mises à jour majeures pour améliorer l’interface, les performances et la stabilité de leurs appareils. En 2025, Xiaomi passe à la vitesse supérieure avec HyperOS 3, une version très attendue de son système maison. Ce nouveau logiciel repose sur Android 16 et intègre plusieurs optimisations pour rendre les appareils plus rapides, plus fluides et mieux connectés entre eux. Il succède à MIUI, que la marque a abandonné fin 2023 pour se tourner vers une plateforme plus moderne et unifiée.

La mise à jour est prévue pour septembre ou octobre 2025, avec un déploiement progressif selon les modèles. Comme souvent, Xiaomi commencera par ses smartphones haut de gamme avant d’atteindre les séries plus abordables. Les modèles les plus récents seront donc prioritaires pour recevoir HyperOS 3. La mise à jour se fera par vagues successives, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne la recevront pas le même jour.

Voici les smartphones Xiaomi qui recevront HyperOS 3 en premier

Xiaomi a déjà communiqué la liste des premiers appareils compatibles avec HyperOS 3. Il s’agit principalement de ses modèles haut de gamme actuels et de quelques nouveautés à venir. Voici les smartphones qui recevront la mise à jour en premier :

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K80 Ultra

Xiaomi 16 (livré directement avec HyperOS 3)

Xiaomi 16 Pro (livré directement aussi avec HyperOS 3)

HyperOS 3 apportera plusieurs nouveautés : animations plus fluides, meilleure stabilité, interface épurée et meilleure intégration entre les différents produits Xiaomi. L’objectif est d’éliminer les ralentissements, d’optimiser les performances, et d’offrir un fonctionnement plus similaire entre les téléphones, tablettes, montres et téléviseurs de la marque. Par exemple, le passage d’une application à une autre sera plus rapide et sans saccades, même sur les modèles sortis l’an dernier. Pour suivre la disponibilité sur votre modèle, Xiaomi recommande de consulter HyperOSUpdates.com ou d’utiliser l’application MemeOS Enhancer qui est disponible sur le Play Store.