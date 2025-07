Découvrez tous les coloris de l’iPhone 17, avec un modèle orange des plus surprenants

Apple va innover avec les coloris de ses iPhone 17. La version orange des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max est de loin la plus originale et la plus surprenante de toutes.

À quelques semaines du lancement des iPhone 17, les fuites relatives aux prochains smartphones d'Apple se multiplient. Si nous avions déjà eu un bel aperçu du nouveau design des appareils, des doutes subsistaient quant aux coloris qui seraient disponibles. Ceux-ci sont levés grâce à des images partagées par Sonny Dickson.

L'iPhone 17 serait le seul modèle de la famille à se décliner en cinq coloris. Les consommateurs auraient le choix entre du noir, du blanc, du rose, du bleu clair et du vert menthe. Les deux premiers sont de grands classiques chez Apple, les trois suivants sont plus originaux. Les couleurs sont assez pâles et délavées.

Un iPhone 17 Pro orange, ça vous tente ?

Les trois autres iPhone de cette génération devraient proposer quatre options de coloris. Pour l'iPhone 17 Air, on attend du noir, du blanc, du gris-beige et du bleu tirant vers l'argenté. Pour son appareil ultra fin et léger, Apple mise donc sur la sobriété et des coloris bien connus du grand public.

La firme prend plus d'initiative avec ses modèles Pro. Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max partageraient les mêmes couleurs. Les options en noir et blanc sont également proposées ici. Mais elles sont accompagnées d'un bleu marine qu'on ne voit pas forcément souvent chez Apple, et surtout d'une teinte orangée à laquelle on n'est pas du tout habituée, que ce soit pour un iPhone ou un smartphone Android d'ailleurs. Cette décision est assez surprenante, sachant qu'Apple a plutôt tendance à conserver des coloris traditionnels pour ses iPhone Pro, et de tester des coloris qui sortent de l'ordinaire sur ses mobiles les moins chers.

Entre ces nouveaux coloris, et un design complètement remanié (bloc photo sur toute la largeur sur les iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Air, ainsi que logo Apple plus bas au dos), la série iPhone 17 va se distinguer des générations précédentes d'un point de vue esthétique, ce qui est loin de se produire chaque année.