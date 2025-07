Ça se confirme : le Pixel 10 aura droit à son équivalent du MagSafe de l’iPhone

Les smartphones Pixel 10 seraient bel et bien équipés d'aimants, leur permettant de profiter de tous les avantages de la recharge sans fil Qi 2, alternative au MagSafe de l'iPhone.

Un seul smartphone Android, le HMD Skyline, supporte actuellement la recharge sans fil magnétique, une fonction pourtant très populaire sur l'iPhone depuis des années. Google pourrait enfin inclure une technologie équivalente au MagSafe sur ses produits, à commencer par les appareils de la série Pixel 10, qui arrivent en août.

Le leaker Evan Blass a partagé le visuel promotionnel d'un nouveau chargeur sans fil pour les Pixel 10, qui semble fonctionner à l'aide d'aimants. Ce système a deux avantages. Le mobile s'aligne sur la station de charge par attraction, l'utilisateur a donc moins d'efforts à faire pour bien positionner son dispositif. L'optimisation du positionnement du smartphone sur le chargeur évite les pertes d'énergie, réduisant ainsi la consommation et améliorant la vitesse de charge.

Des aimants directement dans les Pixel 10 ?

Cette image vient confirmer de précédentes informations selon lesquelles le chargeur sans fil des Pixel 10 serait compatible avec le standard Qi 2.2 et la technologie MPP (Magnetic Power Profile). On pouvait craindre que, comme Samsung avec ses Galaxy S25, Google n'intègre pas directement des aimants dans ses mobiles, se contentant d'assurer une compatibilité via une coque de protection magnétique. Mais sur le visuel marketing partagé par Blass, on voit un Pixel 10 nu, sans coque, avec le fameux chargeur.

Un autre élément pointant vers une disponibilité native du Qi 2.2 avec magnétisme est un changement des caractéristiques de design des Pixel 10 par rapport aux Pixel 9. Les nouveaux modèles devraient être légèrement plus épais et plus lourds. Alors que les constructeurs visent justement à réduire la taille et le poids de leurs smartphones, on peut devenir que c'est l'ajout d'aimants qui est à l'origine de ces modifications.

Les Pixel 10 pourraient donc devenir les premiers smartphones Android, en dehors de l'anecdotique HMD Skyline, à offrir un équivalent au MagSafe. Si c'est bien le cas, on peut s'attendre à ce que Google communique largement sur cette fonction lors de sa conférence de présentation prévue le 20 août prochain.