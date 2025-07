Watch GT 4 : l’excellente montre connectée de Huawei est à – 52% avec un cadeau en plus !

Si vous cherchez une montre connectée très classe et performante, la Huawei Watch GT 4 est un excellent choix. En plus, elle bénéficie en ce moment d’une très belle réduction de prix de 140 euros et d’un bracelet supplémentaire offert. Vite, il n’y en aura pas pour tout le monde !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il existe aujourd’hui un large choix de montres connectées qui offrent des designs et des caractéristiques techniques à des prix très différents. La Watch GT 4 de Huawei se positionne comme un modèle que vous pourrez porter comme une montre classique avec son design intemporel. Mais c’est aussi une montre parfaitement adaptée pour le suivi du sport et de la santé au quotidien.

Sur le site officiel de la marque, vous pouvez profiter en ce moment de nombreuses promotions, y compris sur le modèle 46 mm de la Watch GT 4. En effet, le prix de vente conseillé de cette montre est à 269,99 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 129,99 euros, soit une baisse de prix impressionnante de 140 €. Et ce n’est pas tout, vous profiterez en plus d’un bracelet offert d’une valeur de 49,99 €. De cette manière, vous pouvez avoir un bracelet classique pour porter votre montre en ville et un bracelet en fluoroélastomère parfaitement adapté pour faire du sport.

L’offre est valable avec le coloris marron et vert de la montre connectée jusqu’au 11 août 2025. Les autres modèles bénéficient aussi de promotions tout aussi intéressantes donc n'hésitez pas à regarder le modèle qui vous plaît le plus.

Huawei Watch GT 4 : un design iconique et des performances de haut niveau

La Watch GT 4 est adaptée pour les utilisateurs qui cherchent une montre connectée polyvalente sans pour autant sacrifier le style. Ce modèle peut ainsi se confondre avec une montre classique et se marier avec tous les styles vestimentaires.

Son boîtier rond est en acier inoxydable. Vous y trouverez un superbe écran AMOLED de 1,43 pouce qui offre une qualité d’affichage irréprochable, même en plein soleil. Et si vous souhaitez avoir un écran qui reste constamment allumé, le mode Always-On vous permet d’afficher les informations principales sans sacrifier l’autonomie qui peut atteindre jusqu’à deux semaines.

En ce qui concerne les différentes fonctionnalités disponibles, la Huawei Watch GT 4 offre toutes les fonctions indispensables comme par exemple l’analyse du rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), le suivi approfondi du sommeil, ou encore le suivi de la température corporelle. Pour les sportifs, ce modèle permet de suivre précisément une centaine d’activités différentes. C’est donc un excellent tracker de fitness.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN