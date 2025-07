La trottinette électrique Ninebot Segway F2 Pro E revient à un prix imbattable grâce à cette offre

Voici une offre intéressante pour celles et ceux qui veulent se procurer une trottinette électrique endurante et pas trop chère ! Pendant quelques jours, Rakuten propose de faire de belles économies sur la Ninebot Segway F2 Pro E depuis le vendeur français Darty.

Jusqu'au dimanche 3 août 2025, une sélection de produits venant de l'univers de la mobilité urbaine est mise en avant par Rakuten. Parmi cette sélection, on peut trouver la trottinette Ninebot Segway F2 Pro E. Affichée en temps normal à 499 euros sur le site officiel du constructeur, la trottinette électrique de la marque d'origine chinoise est à 415,99 chez Rakuten, via la boutique française Darty.

Afin d'obtenir le prix indiqué, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon SPORT30 dans la case prévue à cet effet, au moment de l'étape de la commande. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et l'achat vous donne droit à 1 664 Rakuten Points, soit 16,64 euros en cashback, si vous êtes membre du ClubR Rakuten. En prenant en compte ce bonus tarifaire, la trottinette revient donc à 399,35 euros.

La Ninebot Segway F2 Pro E en détails

Disponible dans un coloris noir, la version F2 Pro E de la marque Ninebot by Segway est une trottinette électrique qui embarque une puissance maximale de 900 watts, une vitesse maximale de 25 km/h, un degré d'inclinaison de 22 degrés et une batterie de 460 Wh. Cette capacité de la batterie permet à l'engin d'avoir une autonomie estimée à 55 km en fonction des conditions d'utilisation.

D'un poids à vide de près de 19 kilos, la trottinette peut être utilisée sous la pluie grâce à la norme d'étanchéité IPX5. Au niveau des équipements, la Ninebot Segway F2 Pro E est dotée de deux pneus tubeless de 10 pouces, de deux clignotants avant et arrière intégrés, d'un système de contrôle de la traction (TCS), de deux freins à disque (à l'avant) et électronique (à l'arrière), d'une suspension à ressort avant, et de réflecteurs avant, latéraux et arrière.