Outlook : installez immédiatement la dernière mise à jour si voulez pas qu’une pirate vole votre mot de passe

Microsoft a déployé le mois dernier un patch de sécurité pour Outlook, victime d’une grave faille de sécurité. À l’aide d’un simple lien envoyé par mail, un pirate pourrait en effet obtenir votre mot de passe en un rien de temps. Malgré le correctif, la vulnérabilité n’est malheureusement pas encore totalement disparue.

Comme toute application très populaire, Outlook est régulièrement la cible de pirates qui traquent la moindre de ses failles de sécurité. Fort heureusement, Microsoft veille au grain pour repérer ces vulnérabilités avant qu’elle ne soit exploitée. Ainsi, en décembre dernier, la firme de Redmond a déployé un correctif qui vient réparer, entre autres, la brèche nommée CVE-2023-35636. Celle-ci affiche un score de sévérité de 6,5.

Et pour cause : si exploitée, cette dernière permet à un pirate un brin débrouillard d’obtenir le mot de passe de votre compte. Pour cela, il lui suffit d’envoyer une invitation menant vers l’application calendrier d’Outlook. Plus précisément, cette invitation est infectée par un fichier qui, une fois téléchargé sur le PC de la victime, d’extraire le mot de passe de cette dernière. Celui-ci se trouve en effet au sein même du paquet de connexion généré par l’utilisateur, que le hacker sera à même de consulter.

N’attendez pas pour mettre à jour Outlook sur votre PC

Puisque l’attaque repose sur un fichier malicieux, le pirate peut également passer par une autre voie pour diffuser celui-ci. Microsoft note par exemple qu’il est possible d’héberger ledit fichier sur un site web, dont le hacker n’a même pas besoin d’être administrateur. Bien entendu, cela nécessite toujours que la victime clique sur le lien, mais comme le montre la popularité toujours saillante du phishing, cela ne représente pas nécessairement un obstacle.

Cette faille a donc été patchée via la mise à jour de décembre 2023, que l’on vous conseille d’installer sans plus attendre. Néanmoins, Microsoft note que le risque n’est pas toujours éradiqué. D’autres méthodes, non citées par la firme, pourraient en effet permettre de continuer à exploiter la vulnérabilité. Comme toujours, prudence donc avec les liens sur lesquels vous cliquez.

Source : Microsoft