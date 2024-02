Windows 11 : la prise de notes n’a jamais été aussi simple avec la nouvelle application Sticky Notes

Microsoft vient de déployer la nouvelle version de Sticky Notes dans la dernière bêta de Microsoft 365, qui s’intègre parfaitement aux logiciels de la suite. L’application se dote de fonctionnalités extrêmement pratiques, comme la capture d’écran avec source en un clic et la synchronisation avec OneNote.

Quand Microsoft n’est pas occupé à vous inciter à tout-va à utiliser Copilot, l’éditeur améliore ses applications existantes sur Windows. Depuis plusieurs mois, celui-ci prépare une toute nouvelle version de Sticky Notes, ces post-its qu’il est possible de coller sur son bureau pour garder ses notes visibles à tout moment. Des rumeurs annonçaient d’ailleurs une intégration poussée à OneNote et la suite Microsoft 365 dans son ensemble.

La firme de Redmond a finalement levé le voile sur cette nouvelle application. Celle-ci est désormais disponible dans la dernière build de Microsoft 365 dans le canal Preview. En effet, il ne s’agit pas ici d’une application « standalone », mais plutôt d’une nouvelle fonctionnalité poussée de OneNote. Il est ainsi possible d’y accéder via un nouveau bouton dans le menu du logiciel.

Sticky Notes se refait une beauté et fait le plein de nouveautés

En cliquant dessus, l’utilisateur est accueilli par deux boutons : Note et Capture d’écran. Comme leur nom l’indique, le premier permet de créer une nouvelle et le second de capturer une zone de son écran. Par ailleurs, Sticky Notes affiche désormais la source de la capture d’écran, qui permet d’ouvrir la page web ou le fichier enregistré. Il est également possible d’afficher une note particulière dans une autre fenêtre dont peut ensuite ajuster la taille.

Tout comme son ancêtre, le nouveau Sticky Notes peut s’épingler sur le bureau, ce qui permet ainsi de l’avoir à côté de soi en permanence lorsque l’on utilise une autre application. En outre, il est aussi possible de l’invoquer avec une icône sur la barre des tâches ou avec le raccourci clavier Windows + Alt + S. Microsoft avait d’ailleurs déjà pavé la voie pour la synchronisation : les notes pourront se retrouver sur n’importe quel appareil connecté au compte de l’utilisateur.

Source : Microsoft