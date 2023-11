Microsoft 365 expose 117 failles de sécurité, et ce logiciel en est le principal responsable

Une compagnie spécialisée dans la cybersécurité a déclaré avoir trouvé pas moins de 117 vulnérabilités dans la suite de productivité Microsoft 365.

Les experts en sécurité de l’entreprise californienne Zscaler ont annoncé mardi dernier avoir découvert pas moins de 117 vulnérabilités exposées dans Microsoft 365, anciennement Office 365. Sur les 14 programmes que propose la plateforme (dans sa version Entreprise), une application expose la plupart des failles : SketchUp. Cette dernière utilise un format de fichier bien spécifique, le. SKP, utilisé dans d’autres programmes de la plateforme, tels que Teams ou bien Office.

À lire — Microsoft 365 : prix, fonctionnalités et avantages par rapport à Office

SketchUp est un logiciel de modélisation 3D utilisé dans divers domaines, notamment par les architectes, les décorateurs d’intérieur, mais aussi dans la construction et la conception de produits. Il est connu pour son interface intuitive et conviviale, ce qui en fait un choix populaire pour des millions de débutants et d’utilisateurs expérimentés. Si utile que soit ce logiciel, c’est pourtant à cause de lui que les utilisateurs de Microsoft 365 sont en danger.

Microsoft 365 expose près de 120 failles, et ce logiciel en est la source principale

Les chercheurs étasuniens ont découvert ces bugs en analysant le composant Office 3D pour Microsoft 365, qui permet aux utilisateurs d’insérer des modèles 3D dans toutes sortes de documents Microsoft, au format SKP. Ils ont bien évidemment signalé la présence de ces exploits à Microsoft il y a plusieurs semaines. La firme de Redmond a attribué les codes CVE-2023-28285, CVE-2023-29344 et CVE-2023-33146 à ces vulnérabilités, puis a désactivé la prise en charge de SketchUp dans Microsoft 365 dès juin 2023.

Sur le même sujet — Microsoft 365 Copilot : l’IA débarque dans la suite bureautique dès novembre 2023

Microsoft a bien tenté de publier des correctifs de sécurité, mais d’après les experts de Zscaler, aucun n’est parvenu à régler le problème. Les utilisateurs de Microsoft 365 devront donc patienter avant de pouvoir à nouveau exploiter des objets 3D dans leurs documents ou même SketchUp. Microsoft a désactivé le support du logiciel et des fichiers SKP pour empêcher tout acteur malveillant d’exploiter des failles encore présentes dans l’application. La compagnie travaille activement sur un patch.