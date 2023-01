Windows 11 : la première mise à jour de 2023 corrige les bugs d’écrans noirs et du Gestionnaire des tâches

Quelques jours après le début de 2023, Microsoft vient enfin de déployer la mise à jour de cette nouvelle année. Celle-ci se concentre principalement sur la résolution de bugs qui venaient gâcher l’expérience utilisateur.

Au début du mois dernier, des utilisateurs avaient signalé qu’un bug dans le Gestionnaire des tâches empêchait de correctement lire les informations qui étaient affichées. Microsoft avait bien tenté de le corriger lors d’un récent Patch Tuesday, mais le problème avait vraisemblablement perduré chez quelques utilisateurs.

Désormais, grâce à sa nouvelle mise à jour (version 25272) déployée pour les Insiders et ceux inscrits dans le canal Dev, le bug devrait être résolu sur Windows 11. Microsoft annonce notamment avoir corrigé « un problème à cause duquel le Gestionnaire des tâches n'affichait pas correctement le contenu clair et foncé, rendant le texte potentiellement illisible ». D’autres problèmes de plantage, de nom d’éditeur incorrect sur la page Processus ou encore des services manquant dans la page dédiée après l’application d’un filtre, ont également été résolus.

Google corrige les écrans noirs après un retour au bureau

Depuis quelques semaines, certains joueurs avaient signalé qu’un problème provoquait un écran noir lors de l'utilisation de la touche ALT + Tabulation pour quitter certains jeux dans les versions récentes. En d’autres termes, à chaque fois que les utilisateurs de Windows 11 revenaient sur leur bureau lorsqu’un jeu était lancé, l’ordinateur affichait un écran noir.

Microsoft annonce avoir déployé un correctif avec la nouvelle version 25272. Parmi les autres changements majeurs, on peut relever que Microsoft a déplacé l'outil d'assistance rapide, qui se trouvait auparavant dans le dossier Outils Windows du menu Démarrer, directement dans la liste des applications, afin qu'il soit plus facile à trouver. Microsoft a également ajouté un bouton d'actualisation à la file d'attente d'impression de Windows.

Un autre changement qui peut sembler majeur à première vue est que Microsoft supprime le sous-système Windows pour Linux (WSL) de l'installation de Windows 11. Désormais, si vous voulez continuer à utiliser vos distributions Linux dans Windows, vous devrez télécharger WSL depuis le Microsoft Store.