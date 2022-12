Windows 11 : le dernier Patch Tuesday règle le bug d’affichage du gestionnaire des tâches

Microsoft vient de déployer un nouveau Patch Tuesday pour Windows 10 et Windows 11, dans lequel plusieurs bugs sont corrigés. Pour Windows 11, on retrouve notamment le souci d’affichage des couleurs dans le gestionnaire des tâches qui était apparu il y a quelques jours. Voici la liste de tous les problèmes réglés avec cette dernière mise à jour.

Chaque mardi, les utilisateurs Windows reçoivent une nouvelle mise à jour pour leur système d’exploitation venant corriger quelques bugs. Certains Patch Tuesday sont massifs, corrigeant parfois plusieurs d’une centaine de problèmes et failles de sécurité, tandis que d’autres sont plus modestes (mais non moins essentiels). Le dernier Patch Tuesday en date, déployé hier donc, rentre dans cette dernière catégorie.

Pas de listes interminables de bugs pour cette petite update, mais des corrections plutôt bienvenues. Pour Windows 11 22 h 2 notamment, on peut citer la disparition du problème d’affichage des couleurs dans le gestionnaire des tâches, apparu il y a quelques jours. Ce dernier forçait le petit utilitaire à afficher certaines couleurs de manière aléatoires, nuisant parfois à la lisibilité des informations.

Voici tous les bugs corrigés avec le dernier Patch Tuesday de Windows

Windows 11 21 h 1 a lui aussi droit à de petites corrections avec cette mise à jour. Microsoft explique ainsi avoir réglé le souci de connexion aux réseaux à distance, qui empêchait les utilisateurs de se reconnecter avec DirectAccess. Enfin, les utilisateurs de Windows 10 n’ont pas été oubliés puisqu’un bug avec l’application Caméra a également été supprimé. Celui-ci faisait que la webcam ne fonctionnait plus lorsque la mémoire du PC était basse.

Bien sûr, comme d’habitude, ce Patch Tuesday corrige également plusieurs failles de sécurité découvertes par les équipes de Microsoft. Comme à chaque fois, on vous conseille donc vivement de télécharger et installer cette mise à jour dès que possible. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de Windows, puis dans Windows Update. Le téléchargement se lancera alors automatique et il ne vous restera plus qu’à installer la dernière version de l’OS.