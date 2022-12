Windows 11 : la dernière mise à jour fait apparaitre un bug dans le Gestionnaire des tâches

La dernière mise à jour de Windows 11 a fait apparaitre un bug d'affichage du Gestionnaire des tâches. Étrangement, ce dernier était présent dans l'Insider Edition et s'est frayé un chemin dans la version grand public de l'OS de Microsoft.

La version 22 h 2, ou Sun Valley 2, de Windows 11 est riche en nouveautés ergonomiques et fonctionnelles. Elle a malheureusement apporté un lot de bugs très gênants. Chaque patch correctif publié par la firme de Redmond semble faire ressortir une autre anomalie. La compagnie a avoué que la dernière mise à jour avait engendré un sérieux problème d’affichage du Gestionnaire des tâches de Windows.

Si la mise à jour KB5020044 du 30 novembre dernier a effectivement réglé le problème qui minait les performances en jeu de Windows 11 22H2, c’est maintenant l’ensemble des utilisateurs de l’OS de Microsoft qui risque de pâtir de ce nouveau raté. Comme l’affirme Microsoft, le Gestionnaire des tâches peut afficher certains éléments de l’interface utilisateur dans des couleurs inattendues. Sur les ordinateurs affectés, le Gestionnaire fonctionnera comme attendu, mais certaines parties de l’UI peuvent être illisibles.

La mise à jour KB5020044 fait buguer l'affichage du Gestionnaire des tâches dans certaines situations

Vous risquez d’être touché par ce problème si l’option « Choisir votre couleur » est réglée sur « Personnalisé » dans la section Personnalisation -> Couleurs dans les Paramètres. Pour régler cette situation, réglez « Choisir votre mode » soit en Clair, soit en Sombre en effectuant un clic droit dans une zone vide de votre bureau Windows, puis en choisissant « Personnaliser », puis « Couleurs ».

La nouvelle version de Windows 11 était très attendue. Cela dit, à sa sortie, elle est si percluse de bugs, que certains observateurs conseillaient alors d’attendre que Microsoft publie des mises à jour correctives. Ne boudons cependant pas notre plaisir. La majeure partie des nouvelles fonctionnalités marchent à ravir ; et elles sont nombreuses. Les applications Android sont désormais utilisables sur votre PC, les onglets font, enfin, leur apparition dans l’explorateur de fichiers. Cerise sur le gâteau : les widgets s’affichent en plein écran, et il est possible de personnaliser leur disposition. Malgré des bugs encore récurrents, Windows 11 est, de l’avis de tous, un très bon cru. Vous ne devriez donc pas hésiter à franchir le pas, si vous tourniez encore sur une version précédente du système d’exploitation de Microsoft.

Source : Microsoft