Windows 11 : la mise à jour est-elle vraiment nécessaire pour le gaming ?

Alors que Microsoft affirme que Windows 11 est le meilleur système d’exploitation pour les gamers, quelques questions se posent à la lumière des soucis de performance et autres fonctionnalités dédiées. Il est donc légitime de se demander si la mise à jour est réellement nécessaire. On vous donne quelques éléments de réponse.

Au lancement de Windows 11, Microsoft n’a pas tari d’éloges à son égard concernant ses performances en matière de gaming. En effet, l’éditeur n’a pas oublié cette branche d’utilisateurs qui n’a de cesse de grossir avec le temps, en ajoutant en outre plusieurs fonctionnalités dédiées au jeu. Aussi, maintenant que la mise à jour est disponible pour tous les PC compatibles, on est en droit de se demander si cette dernière vaut vraiment le coup.

Il faut dire que la réponse est loin d’être évidente. La raison principale de cette hésitation peut d’ailleurs s’appliquer à tout type d’utilisateur : le système d’exploitation venant à peine de sortir, plusieurs bugs peuvent se manifester dans les jours à venir. Mais, au-delà de ça, d’autres inquiétudes surgissent, notamment au niveau des performances. De ce point de vue là, Windows 11 semble manquer d’arguments.

Windows 11 affiche quelques soucis de performance en gaming

Commençons par la raison numéro 1 d’attendre avant de télécharger la mise à jour. On sait désormais que Windows 11 n’affiche pas de meilleures performances que son prédécesseur en gaming. Pire encore, il est bien souvent moins bon dans ce domaine. Ces derniers jours, le coupable a beaucoup fait parler de lui : le VBS, cette fonctionnalité de sécurité qui fait chuter les performances des PC de 25 % à 28 % en jeu. Un constat que nous pouvons malheureusement confirmer suite à nos benchmarks comparatifs entre Windows 10 et Windows 11.

Mais ce n’est pas tout. On vous parlait plus haut des problèmes liés à la sortie récente de l’OS, et ce n’est pas pour rien. Les détenteurs de processeurs AMD, soit une grande partie des gamers, sont particulièrement lésés puisqu’un souci d’optimisation fait baisser leurs performances de 3 % à 5 %. Heureusement, le patch sera disponible dès ce 19 octobre 2021. Si votre PC est équipé d’un AMD Ryzen, attendre demain est donc le strict minimum pour garder les mêmes performances que sur Windows 10. Même dans ce cas bien prévis, il vaut mieux patienter quelques jours de plus, afin de s’assurer que le correctif fonctionne bien.

Des fonctionnalités gaming que l’on retrouve aussi sur Windows 10

Si Microsoft insiste pour dire que Windows 11 est l’OS de référence pour le gaming, c’est parce que plusieurs fonctionnalités spécialement pensées pour les joueurs ont été intégrées. On recense notamment l’Auto HDR, DirectStorage, Xbox Game Pass présent dans l’application Xbox et la compatibilité avec un grand nombre d’accessoires. Un joli panel donc qui pourrait en séduire plus d’un, mais qui est bien moins impressionnant lorsqu’on le compare à Windows 10.

En effet, Xbox Cloud Gaming est d’ores est déjà disponible sur Windows 10. Il en va de même pour la compatibilité avec les accessoires, qui n’a pas vraiment à rougir avec celle de Windows 11. Enfin, DirectStorage, l’API originellement développée pour les Xbox, sera bientôt disponible sur Windows 10, selon Microsoft. Autrement dit, l’Auto HDR, qui, comme son nom l’indique, active automatiquement le HDR dans les jeux qui le proposent, est la seule fonctionnalité exclusive à Windows 11. Encore faut-il disposer d’un écran compatible.

Conclusion : attendez avant d’installer Windows 11 pour le gaming

Windows 11 a certes des qualités indéniables, mais, contrairement à ce qu’affirme Microsoft, il n’est pas — du moins, pas encore — le système d’exploitation par excellence pour le gaming. Les soucis de performance couplés aux fonctionnalités peu convaincantes n’incitent pas vraiment à se jeter sur la mise à jour. De plus, si vous craignez que Windows 10 devienne obsolète, rassurez-vous : l’OS sera pris en charge par l’éditeur jusqu’en 2025. Vos jeux tourneront parfaitement durant cette période.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il faut bouder Windows 11. Ce dernier n’est certes pas une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo, mais il pourrait rapidement devenir un allié de taille. De nouvelles fonctionnalités arriveront dans les prochains mois et années, tandis que les développeurs optimiseront nécessairement leurs titres pour le système d’exploitation. Patience donc, mais pas trop.