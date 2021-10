Windows 11 : la dernière mise à jour aggrave les performances des processeurs AMD, le patch arrive le 19 octobre

Microsoft vient de publier le premier patch Tuesday à destination de Windows 11. Seulement, la mise à jour est loin de régler le problème de diminution de performances des processeurs AMD, bien au contraire. En effet, elle ne fait qu'aggraver la situation. AMD a annoncé l'arrivée d'un correctif le 19 octobre.

Comme vous le savez peut-être, Windows 11 vient tout juste de recevoir sa toute première mise à jour, plus connu sous le nom de Patch Tuesday. Si la MAJ en question a corrigé pas moins de 36 failles de sécurité, les possesseurs de processeurs AMD l'attendaient surtout au tournant pour une toute autre raison.

En effet, la version finale de Windows 11 déployée depuis ce 5 octobre 2021 rencontre plusieurs problèmes avec les SoC AMD. En premier lieu, l'OS peut faire tripler la cadence du cache L3. Cela peut entraîner des baisses de performances du processeur de l'ordre de 3 à 5% sur de nombreuses applications, tandis que cette perte monte entre 10 et 15% sur certains jeux comme Dota 2 ou encore Counter-Strike : Global Offensive.

En outre, un bug au niveau de la fonctionnalité UEFI-CPPC2 empêche le déplacement des threads vers le cœur le plus performant. De fait, la première mise à jour Windows 11 était attendu avec impatience pour corriger ces soucis. Seulement et comme nous l'apprennent nos confrères du site TechPowerUp, la latence du cache L3 a encore augmenté avec le déploiement du nouveau patch.

Les performances des processeurs AMD continuent de plonger sur Windows 11

Située à 10 ns sur Windows 10, la latence du cache L3 était déjà montée à 17 ns sur Windows 11. Et avec la mise à jour KB5006674 installée, cette latence est passée à 31 ns sur un processeur AMD Ryzen 7 2700X à huit cœurs ! Soit quasiment le double. AMD a confirmé la chose sur les réseaux sociaux et vient d'annoncer le déploiement de deux correctifs entre le 19 et le 21 octobre 2021 censés résoudre ces problèmes de performances.

Elle sera directement distribuée via Windows Update, en d'autres termes pas besoin d'un utilitaire spécifique. “La question de la CPPC2 a été résolue. Un nouveau mode de gestion de l'alimentation AMD est en cours d'élaboration et devrait être publié le 21 octobre […] Le problème de latence du cache L3 a été résolu par Microsoft. Microsoft prévoit de publier le correctif dans sa Windows Update 10C, prévue le 19 octobre”, assure AMD.

