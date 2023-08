Windows 11 : la dernière mise à jour provoque des écrans bleus de la mort, ne l’installez pas de suite !

Ce mardi 22 août 2023, Microsoft a publié deux nouvelles mises à jour à destination de Windows 11 et 10. Malheureusement et comme en attestent de nombreux utilisateurs, ces patchs provoquent des écrans bleus de la mort.

Décidément, les dernières mises à jour cumulatives de Windows provoquent pas mal de problèmes chez les utilisateurs. Début août, la mise à jour de sécurité publiée par Microsoft a détraqué les fonctions essentielles de certains PC. Pour certains, l'Explorateur de fichiers était inaccessible, tandis que pour d'autres, Microsoft Defender était hors-service.

Ce mardi 22 août 2023, Microsoft a diffusé deux mises à jour cumulatives pour Windows 11 et 10 répondant respectivement aux noms de code KB5029351 et KB5029331. A l'origine, ces deux patchs devaient se concentrer principalement sur une amélioration de la fonction Recherche des deux OS et sur l'introduction d'une nouvelle application de Backup.

Hop, un écran bleu sauvage apparaît !

Seulement, après leur déploiement, de nombreux commentaires mécontents d'utilisateurs ont commencé à fleurir sur Reddit, sur les réseaux sociaux et sur les forums de Microsoft. En effet, ces mises à jour ont déclenché des écrans bleus de la mort qui seraient notamment provoqué par des problèmes “avec un processeur non compatible”.

Les utilisateurs touchés ont pu se consoler car les deux OS ont été en mesure de désinstaller les mises à jour défectueuses après l'apparition d'un premier écran bleu. D'après la firme de Redmond, ce bug plutôt handicapant toucherait principalement les utilisateurs propriétaires d'une carte mère MSI.

Gare à vous si vous avez une carte mère MSI

En effet, on remarque un point en commun sur tous les rapports d'incident publiés ici et là : tous les utilisateurs touchés sont équipés d'une puce de la marque, allant de la Z690 à la dernière Z790. Pour l'instant, l'origine du dysfonctionnement n'a pas été clairement identifiée, mais on imagine qu'il pourrait s'agir d'un problème de compatibilité avec les derniers BIOS diffusés par le constructeur il y a peu de temps.

Cette théorie a été vérifiée par des utilisateurs, qui ont constaté la disparition pure et simple du bug après être passés à une version antérieure du BIOS de MSI. Quoiqu'il en soit et si vous rencontrez ce problème, Microsoft vous invite à laisser un rapport sur le Hub des commentaires. Bien entendu, on vous conseille vivement de ne pas installer ces deux MAJ (toujours disponibles actuellement sur Windows Update) si vous êtes en possession d'une carte mère MSI. Du moins, pas avant que Microsoft n'ait résolu le problème.

Source : Bleeping Computer