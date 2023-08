Windows 11 : configurer votre PC va devenir plus facile que jamais grâce à ce changement

Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 pour les membres du programme Windows Insider sur le canal Beta, qui apporte notamment des changements à la célèbre page des paramètres de l’OS.

S’il vous est déjà arrivé de ne pas savoir comment changer une option sur votre PC Windows 11 à cause des multiples menus de l’OS dans lesquels il est assez facile de se perdre, sachez que Microsoft travaillerait à une refonte majeure de son menu paramètres. Dans une nouvelle version rendue disponible pour les membres du programme Windows Insider sur le canal Beta (build 22631.2262), les paramètres les plus utilisés se retrouvent désormais directement affichés sur la page d’accueil.

En effet, grâce à sept cartes interactives dédiées, la nouvelle page d'accueil est conçue pour être plus dynamique et personnalisée. Elle offre un accès rapide aux paramètres clés et aide à gérer votre compte Microsoft.

Les nouveaux paramètres rapides de Windows 11 sont plus faciles à utiliser

Les nouvelles cartes affichées sur le menu principal comprennent les paramètres recommandés, le stockage dans le cloud, la récupération de compte, la personnalisation, Microsoft 365, Xbox et les périphériques Bluetooth, et chacune d'entre elles représente une fonctionnalité différente. Elles vous permettent alors facilement effectuer des actions rapides à partir de la page d'accueil des paramètres et rendre votre appareil plus facilement ajustable.

Par ailleurs, Microsoft introduit également une nouvelle application de sauvegarde Windows, qui vous permet de sauvegarder votre PC et de transférer les données vers un autre ordinateur. Vous verrez également des options pour sauvegarder les épingles d'applications et les paramètres. L'expérience Windows 11 prête à l'emploi vous invitera à restaurer ces paramètres, et elle inclut même la restauration des applications de bureau disponibles dans le Microsoft Store.

Enfin, Microsoft propose une petite mise à jour de sa fonctionnalité Dynamic Lighting. Lorsqu'elle sera généralisée, vous pourrez utiliser cet outil pour synchroniser la couleur d’accentuation de Windows avec vos périphériques et les composants de votre PC, ainsi que pour définir des couleurs personnalisées pour vos appareils. Les gamers et leurs ordinateurs RGB devraient donc être ravis.