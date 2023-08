La mise à jour cumulative de Windows 11 version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5029263) est parue le 8 août dernier et elle offre bon nombre d’améliorations aux utilisateurs de l’OS. Si pour la majorité, l’expérience s’en trouve embellie, pour d’autres, c’est un véritable cauchemar.

D'après Microsoft, la mise à jour de Windows 11 version 22H2 build KB5029263 devrait « réduire le temps de démarrage du système, pour vous permettre de profiter de votre ordinateur encore plus rapidement ». La compagnie a également opéré des changements au niveau de l’interface pour rendre le réglage de la clarté encore plus précis. La compagnie annonce également une reconnaissance bien plus performante des caractères chinois manuscrits. Microsoft a aussi corrigé le bug qui faisait ralentir les SSD, et a trouvé une solution au phénomène des widgets épinglés qui disparaissaient inexplicablement de la barre des tâches.

Finis aussi ce problème qui affectait de très nombreux utilisateurs : l’écran et/ou l’interface audio se désynchronisaient parfois au redémarrage du PC, après avoir été en mode veille. Un bug fort gênant qui obligeait le plus souvent à redémarrer le système pour que ces accessoires se connectent enfin. Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont constaté un ralentissement de leur VPN s'ils sont connectés à un routeur Mesh, la compagnie a éradiqué ce bug aussi.

De nombreux utilisateurs n’arrivent pas à installer la mise à jour de Windows 11

L’installation de cette mise à jour cumulative est automatique, et si en théorie, elle règle certains problèmes, le Hub de commentaires de Windows 11 recueille toujours plus de témoignages d’utilisateurs mécontents. Leur système ne parvient pas à télécharger l’update. Un redémarrage du PC ne règle rien au problème, puisque le correctif est obligatoire. L’ordinateur tente à nouveau de récupérer le fichier, en vain, ce qui lance l’utilisateur dans une boucle infinie des plus irritantes.

De nombreux commentateurs affirment que la mise à jour a cassé des fonctionnalités de Windows 11. Même s’ils sont parvenus à installer la mise à jour, certains programmes tels que Microsoft Defender, l’antivirus de base du système d’exploitation, ne sont plus accessibles. Pour d’autres, l’Explorateur de fichiers ne fonctionne plus du tout. L'heure est donc grave. Tant en termes de sécurité, avec l'impossibilité de se connecter à Microsoft Defender que de fonctionnalités, certains internautes sont dans l'impossibilité d'utiliser leur PC.