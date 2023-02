Windows Defender s’installe automatiquement sur votre PC, que vous le vouliez ou non

L’application Windows Defender s’installe désormais automatiquement sur les PC équipés de Windows 10 et Windows 11. Une décision radicale de Microsoft qui pousse son logiciel de sécurité au détriment de ses concurrents.

Si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 11 et que vous êtes abonné à Microsoft 365, vous avez peut-être remarqué qu’une nouvelle application s’était installée sur votre machine : Windows Defender. Il s’agit d’un logiciel dédié, et non plus d'une fonctionnalité cachée dans les paramètres.

Windows Defender, c’est l’antivirus de base sur le système d’exploitation. Relativement efficace, il reste néanmoins boudé par une partie des utilisateurs qui lui préfère la concurrence. Microsoft pousse donc sa nouvelle application qui se présente comme un tableau de bord.

Microsoft oblige l’installation de son antivirus maison

Le logiciel peut s’avérer très pratique, mais là n’est pas la question. C’est la décision assumée de Microsoft d’installer de force son application qui pose souci. De nombreux utilisateurs ont ainsi remarqué qu’une nouvelle icone était apparue sur leur bureau, et ce sans leur consentement. Comme l’indique Windows Latest, certains utilisateurs ont même cru à un hameçonnage ou un malware qui prenait la forme d’une application connue. Bref, l’installation forcée ne se passe pas réellement sans accrocs et énerve une partie de la communauté.

Si vous êtes abonné à Microsoft 365, l’installation automatique de l’application Windows Defender se fera dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Les non abonnés, s’ils le souhaitent, pourront la télécharger en passant par le Microsoft Store, mais ils ne bénéficieront pas de certains avantages. Elle ne pèse pas lourd et peut se montrer invisible si vous ne l’utilisez pas, mais elle est toujours là et ne peut être désinstallée.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft installe « de force » une application sans le consentement des utilisateurs. L’exemple le plus célèbre reste son navigateur Edge, installé par défaut sur Windows et qui a été placé automatiquement sur bon nombre de PC après une mise à jour, supprimant l’ancienne version.

L’application Windows Defender est donc un plus aux yeux de Microsoft, mais un plus que n’a pas forcément demandé les utilisateurs.

Source : Windows Latest