Windows 11 : la dernière mise à jour corrige enfin ces bugs agaçants

Microsoft vient de publier une nouvelle build pour Windows 11 sur le canal Canary. Si cette mise à jour n’introduit aucune fonctionnalité révolutionnaire, elle apporte tout de même des correctifs bienvenus et des ajustements notables qui améliorent l’expérience utilisateur.

Le programme Windows Insider fête ses onze ans. Il propose aux utilisateurs de s’inscrire dans un canal baptisé Canary, et leur permet ainsi de bénéficier de nouvelles fonctionnalités en avant-première. Le but pour Microsoft étant de recueillir leurs retours. Ces nouveautés peuvent évoluer, être supprimées, remplacées ou même repoussées à une mise à jour ultérieure.

Les versions successives apportent parfois des fonctions clés, mais la façon dont la firme de Redmond choisit de les intégrer reste un mystère, puisque des fonctionnalités toutes bêtes, réclamées par les utilisateurs pendant des lustres, tardent parfois à arriver. D’autres fois, les mises à jour n’introduisent pas de changements majeurs, mais des correctifs bienvenus et des améliorations générales. C’est le cas de la build 27975, présentée par Microsoft sur son blog, qui mérite tout de même que l’on s’y attarde.

La dernière build Canary de Windows 11 n’est pas révolutionnaire, mais elle était nécessaire

Avec les mises à jour déployées dans le canal Canary, Microsoft apporte régulièrement des correctifs de bugs identifiés au sein des builds antérieures. Dans la version 27975, ils sont au nombre de trois. Le premier concerne la saisie, puisqu’un problème affectant la fiabilité du lancement du clavier tactile avait été détecté. Certains appareils rencontraient un problème avec le code PIN Windows Hello : il pouvait ne plus fonctionner jusqu’à ce que l’utilisateur le reconfigure. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Enfin, la build 27975 vient corriger le problème qui engendrait le plantage de l’application Paramètres, lorsque l’Insider tentait d’accéder aux informations de stockage via Paramètres > Système > Stockage ; ainsi que le bug affectant la consultation des propriétés d’un lecteur lorsque l’utilisateur réalise un clic droit dans l’Explorateur de fichiers.

Microsoft indique également avoir connaissance de l’existence de deux problèmes. Le premier concerne le nouveau menu Démarrer, aussi beau que pratique et qui ne devrait pas tarder à arriver, mais qui rencontre un bug pour le moment : il fait défiler la vue vers le haut de manière inopinée. La firme de Redmond est également en train d’enquêter sur un problème qui affecte l’alimentation et la batterie, puisque des rapports ont révélé que la mise en veille et l’arrêt ne s’effectuent pas correctement pour certains utilisateurs.