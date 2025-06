La dernière mise à jour de Windows 11 corrige ce bug pénible, n’oubliez pas de l’installer

Microsoft déploie un correctif pour mettre fin à un bug touchant certaines utilisateurs de Windows 11 version 24H2. Pensez à l'installer si vous faites partie des gens touchés par ce dernier.

Il était une fois Windows

Et si Microsoft avait inventé le mouvement perpétuel depuis des années sans le savoir ? Si si, regardez : l'entreprise déploie une mise à jour de Windows 11, elle corrige des bugs et en fait apparaître de nouveaux, obligeant Microsoft à déployer une autre mise à jour corrective, et ainsi de suite. D'accord, on pourrait dire la même chose de n'importe quel système d'exploitation, mais il faut bien admettre que cette enchaînement est particulièrement flagrant chez la firme de Redmond.

Les utilisateurs ayant pu installer la version 24H2 de Windows 11 ont récemment constaté que quelque chose n'allait pas avec Windows Update. À savoir que lancer une recherche de mise à jour ne fonctionne tout simplement plus. Le processus reste bloqué et rien ne peut être téléchargé puis installé. Très gênant. Heureusement, il y a une solution temporaire et désormais un correctif définitif. Voici comment faire si vous êtes concerné.

Microsoft corrige un bug gênant de Windows 11 avec un correctif à installer de la manière suivante

La mise à jour KB5062324 pour Windows 11 version 24H2 met donc fin au bug de Windows Update. Mais comment le récupérer puisque ce dernier empêche leur installation ? D'abord, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC puis Windows Update. Si ce n'est pas déjà fait, activez la ligne Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles puis redémarrez l'ordinateur.

Revenez ensuite dans Windows Update et cliquez sur Rechercher des mises à jour. Le téléchargement et l'installation de KB5062324 se lancent alors, mettant définitivement fin au souci. Notez que la majorité des utilisateurs n'auront pas vu ce bug puisque son correctif est intégré à la mise à jour facultative de mai 2025 et à l'obligatoire de ce mois-ci.

Profitons-en pour rappeler que le Patch Tuesday de juin 2025 pour Windows 11 est bourré de bugs tous plus agaçant les uns que les autres. Des mises à jour rectificatives sont en cours de développement, perpétuant le cycle auquel nous sommes tous habitués depuis de trop nombreuses années.