Windows 11 propose enfin cette fonctionnalité toute bête que les utilisateurs demandent depuis des années

Microsoft vient de déployer une nouvelle build Preview pour Windows 11. En plus des traditionnels correctifs de bug, la mise à jour arrive avec une petite fonctionnalité bien pratique. Si pratique en réalité, qu’on se demande pourquoi l’OS ne l’a pas intégrée plus tôt.

La manière dont Microsoft décide comment intégrer certaines fonctionnalités à Windows 11 est un véritable mystère. Après plusieurs décennies d’existence, certaines options considérées comme basiques sur d’autres systèmes d’exploitation sont encore indisponibles, forçant les utilisateurs à se tourner vers des solutions tierces. Impossible, par exemple, de rendre sa barre des tâches transparentes, et ce malgré le succès phénoménal de l’utilitaire TranslucentTB.

Mais il arrive que des miracles aient lieu et que Microsoft finisse par céder en laissant un peu plus de contrôle aux utilisateurs sur la personnalisation de leur OS. Pas étonnant donc de voir la firme de Redmond se dire “excitée d’introduire une option très demandée” par les utilisateurs dans la dernière build Preview de Windows 11. Et pour cause : il s’agit de pouvoir modifier l’emplacement de certains indicateurs.

Windows 11 permet enfin de bouger le slider de volume

Lorsque vous réglez le volume de votre son ou la luminosité de votre écran, Windows 11 va systématiquement placer le slider correspondant au même endroit. Là encore, des solutions alternatives existent, comme ModernFlyout qui modifie en plus le design de ce dernier pour un rendu beaucoup plus esthétique. Avec la build 27959, Windows 11 propose enfin de bouger ce slider. Enfin, il reste impossible de le placer là où l’on veut, il ne faut pas trop en demander.

La mise à jour apporte ainsi une nouvelle option dans les Paramètres, plus précisément dans Système > Notifications. Baptisée Position des indicateurs à l’écran, celle-ci permet de décider si l’on souhaite placer ces derniers dans un coin de l’écran ou au centre bas ou haut. On s’en contentera, surtout après des années à attendre une fonctionnalité similaire. À noter que la build apporte également de nouveaux raccourcis clavier et la possibilité d’épingler des applications dans Windows Share.