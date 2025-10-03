Certaines options de Windows 11 ont disparu chez vous ? Une mise à jour corrige ça

Microsoft corrige un bug étrange qui retire des fonctionnalités à certains utilisateurs de Windows 11. Tout le monde n'est pas concerné cela dit, il faut remplir certaines conditions.

Windows 11 se met régulièrement à jour. La plupart du temps pour corriger des bugs, mais parfois pour ajouter des fonctionnalités. Les utilisateurs particulièrement impatients de les découvrir ont un moyen de les essayer avant tout le monde. Il suffit de s'inscrire au programme Windows Insider afin de recevoir des mises à jour de test. Ces dernières contiennent les nouveautés prévues par Microsoft, parfois dans une version non finalisée.

Ce n'est pas sans risque. Qui dit test dit bugs potentiels, parfois très handicapants. Le dernier build en date, numéroté 26220.6760 sur le canal Dev, est l'un de ceux qui entraîne un léger souci. C'est un euphémisme puisqu'il supprime carrément des options introduites auparavant chez les Insiders. Si vous faites partie des gens concernés, sachez que Microsoft a identifié la cause du problème et qu'un correctif arrive très bientôt.

Microsoft corrige le bug qui enlève des fonctions de Windows 11 chez certaines personnes

“Nous avons reçu vos retours concernant la perte de fonctionnalités récemment déployées par certains Insiders sur les canaux Dev et Beta, grâce à l'option « Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles » activée. Les Insiders devraient voir une mise à jour de la « Mise à jour de la configuration Windows » sur leurs appareils, destinée à résoudre ce problème“, peut-on lire. La firme de Redmond indique également qu'elle suspend le déploiement du build le temps que les utilisateurs concernés reçoivent le correctif.

Il semble que les Insiders n'ayant pas activé la réception des mises à jour dès leur disponibilité ne sont pas touchés. Pour rappel, le build 26220.6760 ajoute entre autres la possibilité de lancer un test de connexion Internet depuis la barre des tâches. L'outil s'ouvre dans votre navigateur Web par défaut et prend en charge la connexion en Ethernet, Wi-Fi ou encore en 4G/5G.