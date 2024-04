Windows 11 : la dernière grosse mise à jour est pleine de bugs, attendez avant de la faire

Le mise à jour d'avril KB5036893, qui s'accompagne des nouveautés de Moment 5, crée des bugs très gênants dont des “écrans blancs de la mort”. Si vous le pouvez, patientez un peu avant de l'installer sur votre PC.

Utilisateurs de Windows 11 ! Un jour peut venir où un Patch Tuesday se déroulera sans encombre. Mais ce jour n'est pas arrivé ! Aujourd'hui nous combattrons (les bugs) ! Vous avez peut-être reconnu une légère transformation d'un discours tenu par Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Il nous a semblé pertinent dans la mesure où, une fois encore, de nombreuses personnes témoignent de l'émergence de problèmes plus ou moins graves sur leur PC juste après le dernier en date.

Pour rappel, il s'agit des mises à jour cumulatives que Microsoft déploie tous les deuxièmes mardi de chaque mois. L'histoire semble se répéter inlassablement puisqu'on ne compte plus les Patch Tuesday provoquant parfois plus de soucis qu'ils n'en corrigent. Celui de mars était particulièrement problématique par exemple : il entraînait des écrans bleus de la mort rendant l'ordinateur totalement inutilisable. Cette fois-ci, la mise à jour incriminée est celle du 9 avril et porte le numéro KB5036893. C'est elle qui active par défaut les nouveautés introduites par Moment 5.

La mise à jour KB5036893 de Windows 11 provoque des bugs très gênants

Comme c'est malheureusement souvent le cas, les multiples messages d'erreur affichés ne sont pas d'une grande aide, pour ne pas dire qu'ils sont inutiles. Si vous y êtes confronté, vous verrez sûrement le code 0x800705b9, 0x800f0823, 0x8007007e ou encore 0x800f081f. Mais aucun ne va vous éclairer sur la cause des bugs, d'autant que leurs manifestations sont très diverses. La pire d'entre elle est ce qu'on pourrait appeler un “écran blanc de la mort“, même s'il est au fond différent de son cousin bleu.

Après avoir installé la mise à jour KB5036893, des internautes ont constaté que leur écran affichait une page blanche en mode paysage, comme celles qui constituent l'expérience Windows Out of Box (OOBE). Vous les voyez quand vous allumez votre machine pour la première fois. Elles vous demandent d'accepter le contrat de licence, de vous connecter à un compte Microsoft, etc. Ici, la page n'affiche rien et il est impossible de la passer sans effectuer une manipulation que nous vous détaillons plus bas.

Parmi les autres bugs repérés, un membre du réseau social Reddit explique qu'après le Patch Tueday, lorsqu'il “réveille [son] ordinateur du mode veille, aucun de [ses] deux moniteurs ne se rallume“. Il est alors obligé d'éteindre sa tour avec le bouton d'alimentation, puis de redémarrer. Débrancher et rebrancher les écrans ne changent rien. “De plus, les mouvements de [son] curseur sur l'écran sont très instables, comme [si le PC] ne capturait pas tous les mouvements de la souris“, précise-t-il.

D'autres sont carrément bloqués au démarrage de l'appareil, ou constatent que ce dernier s'allume en mode sans échec. Ceux qui arrivent sur le bureau ne peuvent parfois rien faire, le système étant gelé malgré la possibilité de bouger la souris.

Comment résoudre les problèmes liés à la mise à jour KB5036893 de Windows 11

Pour le moment, il existe une solution avérée pour le bug de l'écran blanc, mais pas pour les autres. Si vous aussi vous voyez la page blanche, vous devez déconnecter Internet puis redémarrer l'ordinateur. Ce n'est pas du tout intuitif, mais ça fonctionne. Quelqu'un a pu rester connecté, mais a dû désactiver “plusieurs services Windows au hasard en mode sans échec“. Sauf qu'il n'a “aucune idée de celui qui est responsable du problème“. Nous vous déconseillons donc d'essayer de votre côté si vous pouvez l'éviter.

D'une manière générale, le plus simple est de désinstaller la mise à jour manuellement dans les Paramètres du PC > Windows Update > Historique de mise à jour > Désinstaller des mises à jour. Dans le cas où il vous est impossible d'y accéder pour une raison quelconque, il reste la possibilité de télécharger l'outil de création de supports sur le site de Microsoft afin de créer une clé USB dédiée et démarrer le PC dessus. Choisissez ensuite Mettre à jour ce PC en conservant vos fichiers et programmes.

Source : Windows Latest