Windows 11 : un bug avec les pilotes audio provoque un écran bleu de la mort

Un nouveau bug touchant Windows 11 vient d'être confirmé par Microsoft. Et le bug en question n'est pas si anodin, puisqu'il entraîne un écran bleu de la mort. En cause : des problèmes de compatibilité entre Windows 11 et les pilotes audio Intel.

Bien que Windows 11 ait grandement hérité des nombreux correctifs destinés à Windows 10, le nouveau système d'exploitation essuie encore les plâtres à bien des égards. Et malgré les efforts de Microsoft pour corriger rapidement les bugs de Windows 11, d'autres problèmes surviennent ici et là au fil des semaines.

C'est le cas notamment d'un bug gênant et qui concerne les pilotes audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST). Microsoft rapporte que la simple installation de ces pilotes suffit à entraîner un écran bleu de la mort. D'autant que l'écran peut apparaître aussitôt la mise à jour vers Windows 11 effectuée, rendant l'utilisation du PC impossible et obligeant l'utilisateur à redémarrer en mode sans échec, afin de désinstaller les pilotes fautifs.

Windows 11 rencontre de gros problèmes avec les pilotes audio Intel

Intel Smart Sound Technology est un DSP (Digital Signal Processor) destiné à gérer les interactions audio, orales et vocales sur les récents processeurs Intel Core et Intel Atom. Enfin, peut-être pas si “récents” que cela, puisque la technologie existe depuis près de 4 ans maintenant. Pour vérifier que votre système exploite ou non les pilotes en question, procédez ainsi :

Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en cliquant sur le bouton droit de l'icône Démarrer. À défaut, vous pouvez aussi entrer simplement son nom dans le champ de recherche de Windows 11, vous devriez le trouver instantanément. Une fois le Gestionnaire de périphériques ouvert, cliquez sur Périphériques système. Là, vous devriez repérer les pilotes Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) Audio Controller. Le fichier responsable du bug est intitulé IntcAudioBus.sys. Son numéro de version est de 10.29.0.5152 (et antérieure) ou 10.30.0.5152 (et antérieure).

Pour pallier temporairement ce problème d'écran bleu de la mort, qui n'est plus noir dans la dernière preview rappelons-le, Microsoft bloque la possibilité d'installer automatiquement Windows 11 depuis Windows 10 (via le Windows Update). Le géant de Redmond conseille également de ne pas forcer la mise à jour manuellement à l'aide de l'outil de création d'un média.

Microsoft préconise également auprès de ses utilisateurs de chercher sur le site du fabricant une mise à jour des pilotes. Ceux-ci doivent avoir pour numéro de version 10.30.00.5714 (et versions ultérieures) ou 10.29.00.5714 (et versions ultérieures). Si aucune update n'est disponible, il faudra attendre une mise à jour auprès du constructeur.