Copilot : Windows va vous permettre de créer votre propre IA sans savoir coder

Microsoft a profité de l’annonce de sa formule Copilot Pro pour dévoiler son GPT Builder, un outil permettant de créer sa propre IA personnalisée. Sur le même modèle que ce que propose ChatGPT, les utilisateurs auront accès à divers templates qu’ils pourront personnaliser à souhait, sans avoir besoin de compétences en programmation. Il sera également possible de monétiser ses créations.

Ce matin, Microsoft a annoncé l’arrivée de Copilot Pro, une formule payante de son IA générative donnant accès à plus de fonctionnalités. La firme de Redmond se rapproche ainsi un peu plus de la stratégie d’OpenAI en la matière, qui propose également ChatGPT Plus à ses utilisateurs depuis de nombreux mois. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point sur lequel l’entreprise s’est inspirée de sa partenaire. En effet, dans la vidéo d’annonce, celle-ci révèle également le lancement de son propre GPT Builder.

C’est à croire que les deux sociétés ont coordonné leurs annonces. La semaine dernière, OpenAI lançait justement son propre store dédié aux GPT créés par ses utilisateurs. Aujourd’hui, c’est donc au tour de Microsoft de permettre à son tour aux utilisateurs de se lancer dans la création d’IA personnalisée. Au premier abord, le fonctionnement semble d’ailleurs très similaire entre les deux solutions.

Microsoft lance à son tour un outil pour créer sa propre IA

Tout commence sur la page d’accueil de Copilot Pro, sur laquelle il faudra cliquer sur Voir tous les GPT Copilot. La plateforme donnera alors accès au créateur de GPT. Une fois dans l’outil, il sera possible de choisir entre différents templates pour aiguiller sa création : design, planificateur de voyages, assistant de cuisine et coach sportif. À terme, d’autres thèmes devraient venir se rajouter à cette liste.

Ces derniers confirment néanmoins ce que l’on suspectait déjà : il n’y aura nul besoin d’être un cador de l’informatique et de la programmation pour créer votre IA personnalisée. Seuls une idée précise et un brin de débrouillardise seront nécessaires pour venir à bout de votre projet. Et si Microsoft n’en touche mot dans sa vidéo e présentation, il y a fort à parier que les créateurs pourront eux aussi être rémunérés si outil rencontre un grand succès, comme l’a déjà promis OpenAI de son côté.