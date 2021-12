Windows 11 : Microsoft corrige le bug qui ralentit le SSD de votre PC

Avis aux utilisateurs de Windows 11. Installez sans plus tarder la build KB5008215 par l'intermédiaire de la dernière mise à jour. Celle-ci permet de résoudre d'épineux soucis qui nuisent aux performances de votre PC.

Seuls 0,21 % des utilisateurs ont fait la mise à niveau vers Windows 11, d'après une étude de Lansweeper dévoilée le mois dernier. En cause notamment, la configuration minimale qui exclut certaines machines. Mais les bugs provoqués par le nouvel OS semblent également refroidir les utilisateurs éligibles.

À ce propos, la firme de Redmond a déployé tout récemment la buid KB5008215. Celle-ci inclut les nouveaux emojis qui sont loin de faire l'unanimité. Mais on y trouve aussi une myriade de correctifs qui devraient améliorer sensiblement l'expérience utilisateur des adeptes de Windows 11.

Le problème avait été signalé en août dernier. Concrètement, nombre de personnes avaient dénoncé des lenteurs à l'échelle de leur SSD. Les débits étaient en chute libre en lecture comme en écriture. En l'occurrence, ces lenteurs se manifestaient notamment lorsqu'il s'agissait de transférer des fichiers ou d'installer des applications lourdes. Et ce n'est pas tout. Certains utilisateurs ont par ailleurs signalé que des applications se mettaient subitement à planter quand elles étaient lancées.

Lire aussi : Windows 11 : Intel et Microsoft ont quasiment réglé les problèmes de DRM

Bugs sur Windows 11 : la build KB5008215 vient à la rescousse des utilisateurs

Parmi les victimes de ce dysfonctionnement majeur, on peut citer les suites d'antivirus de Kaspersky. Concrètement, le problème survenait quand les utilisateurs tentaient de réparer ou de mettre à jour une application en passant par Microsoft Installer. Vous l'aurez compris, la survenue de correctifs était attendue de pied ferme et ces derniers sont au menu de la build KB5008215. Pour installer la mise à jour, rien de plus simple :

Accédez au Paramètres en tapant le raccourci Win+I

Allez ensuite dans le menu Windows Update

Cliquez sur Rechercher les mises à jour puis lancez l'installation de la build KB5008215.

De votre côté, avez-vous été victime des dysfonctionnements susmentionnés sur votre PC Windows 11 ? L'installation de la mise à jour a-t-elle permis de les résoudre ? N'hésitez pas à partager votre expérience dans l'espace commentaires !

Source : GinjFo