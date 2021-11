Windows 11 : un bug fait planter votre PC, Microsoft travaille sur un correctif

Windows 11 connaît un nouveau bug bien gênant : en ouvrant certains logiciels, l’OS plante ou affiche un écran bleu de la mort. Microsoft est conscient du problème et travaille sur un correctif. Ces bugs surviennent dans des occasions bien précises.

Windows 11 est sorti il y a un mois et demi tout est encore loin d’être parfait. C’est par exemple un nouveau bug qui vient entacher l’expérience de certains utilisateurs. Microsoft est conscient du problème et travaille sur un correctif.

Des bugs gênants ont été découverts dans le patch de novembre 2021 de l’OS. Ils concernent certains logiciels en particulier, comme ceux de Kaspersky. Si vous essayez d’ouvrir une application et qu’elle refuse de se lancer, cela vient donc de là. De même, certains crash surviennent lorsque vous essayez de mettre à jour ou de réparer ces logiciels via l’outil dédié. Gênant.

Windows 11 va voir ses bugs corrigés par Microsoft

Ces bugs n’affectent pas tout le monde, selon Microsoft, mais seulement ceux qui utilisent une version Windows 11 installée depuis Windows 10. Il s’agit d’un bug lié à l’outil d’installation, selon la firme de Redmond, qui en connait donc la cause.

Un correctif sera prochainement déployé. Certains Insiders peuvent d’ailleurs déjà le télécharger. Il s’agit de la build 2000.348 qui sera disponible pour tout le monde dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Ainsi, il n’y aura plus de crashs et les personnes qui installeront Windows 11 en passant par Windows 10 dans le futur pourront le faire de manière tout à fait sereine.

Bien entendu, cette build ne se contentera pas de corriger que les bugs susnommés. De nombreux petits bugs et messages d’erreurs ont en effet été repérés par les utilisateurs. Pas de quoi tomber sur un écran bleu de la mort (qui est redevenu bleu), mais assez pénible au quotidien.

Pour rappel, Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier et apporte son lot de nouveautés, comme un design revu et corrigé. Il est d’ores et déjà possible de le télécharger sur le site officiel de Microsoft et de l’installer manuellement. Si vous êtes sur Windows 10 et que votre PC est compatible, l’OS vous sera proposé automatiquement dans la première moitié de l’année 2022.

Source : Windows Latest